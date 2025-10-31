menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Jon Jones implora a Dana White por duelo no UFC Casa Branca

Ex-campeão dos pesados aceitou o desafio de Alex Poatan para retornar ao UFC

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 31/10/2025
15:54
Jon Jones - UFC - brasileiro - Poatan
imagem cameraJon Jones no UFC (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jon Jones voltou a pedir para lutar no card na Casa Branca, evento que fez o ex-campeão desistir da aposentadoria. O norte-americano aceitou enfrentar o brasileiro Alex Poatan no último sábado (25). Ainda sem a aprovação de Dana White, a lenda do MMA aproveitou para "implorar" ao presidente do UFC para compor o card no jardim presencial dos Estados Unidos.

— Eu realmente espero que aconteça. Dana, por favor, irmão. Estou treinando, me sinto ótimo, estou saudável. Seria uma honra representar nosso país. E fazer o que eu faço de melhor — pediu Jones, em entrevista ao "The Schmo", durante o Dirty Boxing.

A proposta pode parecer interessante para os fãs, mas não animou tanto Dana White. Para o presidente do UFC, contar com o comprometimento de Jones é um problemas devido a problemas profissionais antigos entre os dois. Com isso, ainda não há confirmação do Ultimate sobre o assunto.

Jon Jones e Alex Poatan na Casa Branca?

Jon Jones enfim aceitou o desafio de Alex Poatan para um duelo nos pesados do UFC. Se depender dos lutadores, a luta acontecerá no card história do evento na Casa Branca, marcado para junho de 2026. Apesar disso, o combate não passe de rumores.

jon-jones-poatan
Jon Jones e Alex Poatan no UFC (Fotos: AFP e Divulgação)

O aceite veio logo após o fim frustrante do UFC 321, na noite do último sábado (25), onde o cinturão peso-pesado terminou em "no contest" (sem resultado). De olho no evento em Abu Dhabi, Poatan desafiou novamente Jon Jones e, dessa vez, "Bones" respondeu a proposta. O americano chegou ainda a elogiar o brasileiro por ter evitado desafiá-lo dias depois da morte do irmão mais velho.

Essa foi, então, a segunda vez que o campeão dos meio-pesados expressou o desejo de enfrentar o norte-americano no octógono. Após reconquistar o cinturão no UFC 320, no dia 4 de outubro, contra Magomed Ankalaev, Poatan comentou sobre o desejo de subir de categoria e enfrentar Jones no Ultimate.

