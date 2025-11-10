Quanto um lutador do UFC ganha por vitória? Veja valores

Não é incomum encontrar lutadores do UFC esbanjando itens de luxo, carros importados e viagens internacionais. Em busca de superar a origem humilde, muitos encontram no esporte uma maneira de sustentar a família. Entre salários e bônus, no entanto, os valores recebidos pelo Ultimate sofrem com certos "descontos" até chegar ao bolso do atletas.

Foi isso que explicou o peso-leve Arman Tsarukyan. Apesar de não ter sofrido com dificuldades financeiras, o armênio aprendeu o valor do trabalho desde cedo por causa de seu pai, com quem "trabalhava" desde os 11 anos. Além de lutador, ele é empresário e administra um casa de jogos com alta tecnologia.

A renda desse empreendimento ajuda Tsarukyan a manter uma vida confortável fora do octógono. Em um vídeo publicado em seu canal do YouTube, o lutador destacou como o dinheiro da bolsa de atleta do UFC não dura nem três meses após uma vitória. A situação piora ainda mais pela derrota, já que o valor é reduzido pela organização.

Atualmente, Arman recebe 300 mil dólares por cada vitória conquistada no UFC. Em caso de derrota o valor cai para metade, mais ou menos, segundo o lutador. A conta não é difícil, e o Lance! te explica passo a passo.

O armênio afirmou que, na hora do pagamento, 30% – cerca de 90 mil – ficam de impostos. Logo em seguida, dese novo valor, Tsakuryan precisa repassar para quem o ajudou nas semanas de preparação: 50% para a academia, cerca de 105 mil; 5% para o treinador, 10,5 mil; e 15% para o empresário, 31,5 mil.

Com os descontos feitos, Tsakuryan desembolsa apenas 21% do valor inicial dado pelo UFC, o que dá por volta de 63 mil dólares (R$ 334,5 na cotação atual). Esse é o principal motivo dos lutadores buscarem a todo custo receber o extra a partir dos bônus de "Perfomance da Noite".

De acordo com o peso-levo, a verdadeira fonte de rende de um lutador do UFC ganhar muito dinheiro é através dos patrocinadores. Vale destacar que os atletas da organização recebem bolsas diferentes, dependendo de sua posição no ranking e popularidade,