Jake Paul precisou cancelar sua próxima luta de boxe após Gervonta Davis ser acusado de violência doméstica. Com isso, o influenciador norte-americano foi em busca de um novo adversário, e os nomes de Francis Ngannou e Júnior Cigano viraram possibilidades. O brasileiro ex-campeão do UFC, então, aproveitou para desafiar o pugilista de 28 anos.

— Vamos fazer isso. Vamos lutar. Eu e você. Vamos fazer essa luta acontecer. Você sabe? Eu vou derrubá-lo, mas não se preocupe. Eu vou ser gentil. Eu não vou machucá-lo, eu não vou derrubá-lo. Você sabe? Eu só vou derrubá-lo em um modo suave, ok? — disse Júnior Cigano.

Antes da declaração de Cigano, Ngannou também se pronunciou sobre a possível luta contra Paul. O francês não foi tão receptivo quanto Júnior sobre o combate. Segundo o relato, o convite do empresário de Jake para substituir Gervonta foi visto como "desrespeito" por Francis, que afirmou não estar interessado.

O brasileiro não deixou de citar essa recusa de Ngannou durante o vídeo publicado em sua rede social. No registro, Cigano provocou o francês ao chamá-lo de "lento", apesar do grande "poder" no boxe. Ele ainda afirmou que venceria tanto Jake Paul quanto o ex-lutador do UFC.

— Você está escolhendo lutas fáceis de novo? Vamos lá, cara. Eu pensei que você já tinha passado por essa fase da sua carreira, mas parece que eu estava errado. Eu vi que você estava desafiando Francis Ngannou para aquela luta de boxe. E parece que isso não é interessante para ele, sabe? Isso é doido, cara. Na verdade, eu tenho que te dar o crédito. Porque em uma luta de boxe, eu acho que você faria uma boa luta contra ele. Ele tem muito poder, mas ele é lento, cara — analisou o brasileiro, que concluiu:

— Eu vou derrubá-lo e depois eu vou lutar contra Francis Ngannou em uma luta de boxe também. E eu vou derrubá-lo também. Você sabe? Apenas para mostrar a você como eu sou um cara legal. Ok? Vamos fazer isso.

Entenda o caso entre Jake Paul e Gervonta

Gervonta Davis, conhecido como "Tank Davis" foi retirado da luta de card principal da MVP contra Jake Paul após acusações de agressão, cárcere privado, sequestro e inflição intencional de sofrimento emocional.

A ação judicial foi movida na terça-feira, 28 de outubro, por sua ex-namorada Courtney Rossel, a duas semanas da luta de exibição do boxeador contra Jake Paul, programada para 14 de novembro em Miami.

O anúncio de cancelamento do evento foi publicado no Instagram da Most Valuable Promotions (MVP), empresa de Paul. Como ainda não encontraram novo adversário, a luta entre Anderson Silva e Chris Weidman precisou ser adiada.