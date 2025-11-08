menu hamburguer
Trio brasileiro é nocauteado no UFC Vegas 111; veja vídeos

Por outro lado, Raoni Barcelos e Denise Gomes foram os primeiros do país a vencer

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/11/2025
22:39
O brasileiro Max Gimenis acabou nocauteado no primeiro round pelo anfitrião Josh Hokit (Divulgação)
Max Gimenis foi nocauteado no primeiro round pelo anfitrião Josh Hokit (Divulgação)
Se Raoni Barcelos e Denise Gomes venceram suas lutas, um trio de brasileiros acabou nocauteado na noite deste sábado (8), no UFC Vegas 111. Na principal atração do evento nos EUA, mais um brasuca: Gabriel Bonfim desafia Randy Brown.

O primeiro lutador do Brasil a sofrer com os golpes do adversário e sequer chegou ao segundo minuto do primeiro round foi Max Gimenes. Estreantes na principal organização de MMA do planeta, o lutador foi nocauteado no primeiro round pelo anfitrião Josh Hokit.

Na abertura do card principal, Marco Tulio não resistiu à contundência de Christian Leroy Duncan e acabou nocauteado no segundo round.

Logo em seguida, Ismael Bonfim não foi páreo para Chris Padillha, que conquistou o nocaute também no segundo round. Foi a terceira vitória seguida do americano no UFC.

RESULTADOS DO UFC VEGAS 111


Card Principal
Uros Medic venceu Muslim Salikhov por nocaute técnico a 1m03s do 1° round
Chris Padilla venceu Ismael Bonfim por nocaute técnico aos 4m30s do 2° round
Christian Leroy Duncan venceu Marco Túlio por nocaute aos 3m20s do 2° round
Card preliminar
Raoni Barcelos venceu Ricky Simon por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Jacqueline Cavalcanti venceu Mayra Sheetara por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)
Josh Hokit venceu Max Gimenis por nocaute técnico a 56s do 1° round
Denise Gomes venceu Tecia Pennington por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
Daniel Marcos venceu Miles Johns por finalização (mata-leão) aos 4m23s do 2° round
Zach Reese venceu Jackson McVey por finalização (mata-leão) a 1m38s do 2° round

A emoção de Raoni Barcelos com a quarta vitória seguida no UFC (Divulgação)
