Finalização relâmpago! McKinney vence Borshchev no UFC 317; veja o vídeo

Terrance McKinney finalizou Viacheslav Borshchev em apenas 55 segundos de luta, no UFC 317, neste sábado (28), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. Com essa vitória, o americano, de 30 anos, chegou ao seu 17º triunfo no MMA, sendo todos eles por finalização. Veja o vídeo abaixo:

Logo nos primeiros segundos de luta, McKinney agarrou a perna de Borshchev, que havia tentado um chute, e colocou o russo para baixo. Sem pensar duas vezes, o americano tomou as atitudes no solo e encontrou rapidamente o pescoço do rival. Antes do primeiro minuto do round inicial chegar ao fim, o jovem obrigou o adversário a bater.

FICHA TÉCNICA

UFC 317 — Las Vegas, EUA

📆 Data: 28 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h30 (de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 0h

Peso leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Charles do Bronx - luta pelo cinturão

Peso mosca (até 56,7 kg): Alexandre Pantoja (c) x Kai Kara France - luta pelo cinturão

x Kai Kara France Peso leve (até 70,3 kg): Beneil Dariush x Renato Moicano

Peso mosca (até 56,7 kg): Brandon Royval x Joshua Van

Peso galo (até 61,2 kg): Payton Talbott x Felipe Lima

Card preliminar — a partir de 19h30

Peso médio (até 83,9 kg): Jack Hermansson x Gregory Rodrigues

Peso pena (até 65,8 kg): Hyder Amil x Jose Miguel Delgado

Peso mosca (até 56,7 kg): Viviane Araújo x Tracy Cortez

x Tracy Cortez Peso leve (até 70,3 kg): Terrance McKinney x Viacheslav Borshchev

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Niko Price x Jacobe Smith

Peso pesado (até 120,2 kg): Jhonata Diniz x Alvin Hines

