Charles "do Bronx" Oliveira encara Ilia Topuria, pelo cinturão vago do peso leve do UFC, no dia 28 de junho, no UFC 317, na Semana Internacional da Luta. O duelo, que tem gerado grande repercussão e dividido opiniões entre lutadores e especialistas. Velho conhecido do brasileiro, Dustin Poirier apontou o georgiano como favorito no embate, em entrevista ao canal "Full Violence".

Para Poirier, o estilo agressivo de Oliveira pode acabar jogando contra o brasileiro. Segundo ele, a vulnerabilidade defensiva do ex-campeão pode ser explorada por Topuria, que vem demonstrando grande poder de nocaute nas últimas atuações.

— Acho que Ilia, cara. Acho que ele vai estar bem menor que o Charles, mas não vejo. A menos que o Charles consiga finalizá-lo, talvez se machucá-lo, mas vai ser difícil, acho. Porque o Charles é muito atingido, sabe, e o Ilia apaga as pessoas — avaliou o norte-americano.

A crítica de Poirier reforça uma observação recorrente sobre o jogo de Oliveira. Apesar do alto nível nas finalizações, o brasileiro costuma se expor a muitos golpes durante os combates. Em suas quatro últimas lutas por título, foi derrubado em três delas antes de reagir ou ser derrotado.

Ilia Topuria, por sua vez, chega ao duelo embalado. Vem de cinco knockdowns consecutivos e só não venceu por interrupção na decisão contra Josh Emmett, em 2023. O desempenho recente sustenta o favoritismo apontado por parte do cenário do MMA, que vê no georgiano uma ameaça real ao estilo ofensivo de Charles.

Antigo rival e freguês de Charles

No UFC 269, em dezembro de 2021, Charles do Bronx encarou Dustin Poirier em sua primeira defesa de cinturão do peso leve da organização. Em maio, havia conquistado o título da divisão contra Michael Chandler. Na luta, o brasileiro finalizou o americano com um mata-leão, no terceiro round e concretizou sua única defesa.