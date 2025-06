Jhonata Diniz comenta aposentadoria do Jon Jones e novo oponente no UFC 317

Jhonata Diniz encara Alvin Hines, na segunda luta do card preliminar, no sábado (28), no UFC 317, na Semana Internacional da Luta. Em entrevista ao Lance!, o lutador do peso pesado, o brasileiro comentou sobre a substituição do oponente e a aposentadoria de Jon Jones, ex-campeão da divisão. Veja o vídeo acima:

Substituto de última hora

Jhonata Diniz iria enfrentar Justin Tafa no UFC 317, mas devido a uma lesão do neozelandês, o brasileiro irá encarar o americano Alvin Hines no evento. Sobre a troca de oponente, Diniz falou como a substituição afetou sua preparação.

— O Tafa acabou correndo da luta, faltando duas semanas e meia para o evento. Quando eles apresentaram o nome desse novo adversário, a gente aceitou de imediato porque sabia da importância da minha próxima apresentação, dessa próxima luta. A gente viu que o perfil desse adversário agora é bem diferente do Tafa. Ele é um adversário muito mais completo, muito mais perigoso. Mas a gente está preparado para poder trazer todo o antijogo que a gente precisa e levar essa vitória para casa. Os ajustes que a gente precisava fazer foram feitos para estratégia dessa luta e não tem nada que ele vá trazer de diferente que vai me assustar ou vai me incomodar durante esse combate — afirmou Jhonata.

Jhonata Diniz durante a pesagem do Dana White's Contender Series (Foto: Reprodução)

Categoria destravada

A divisão do peso pesado foi movimentada após o UFC Baku, onde Dana White anunciou que o campeão da categoria, Jon Jones, estava se aposentando e que Tom Aspinall assumiria o cinturão linear. Com a saída do americano, Diniz afirma que aposentadoria de "Bones" foi boa para todos os lutadores, que "precisavam" trabalhar.

— O que estava travando muito a organização era essa novela entre Jon Jones e Tom Aspinall e todo o top 5 da categoria. A gente via que tinha muitos adversários, muitos atletas ali que queriam lutar, que queriam estar trabalhando e, por conta desse rolo todo, muita gente acabou segurando, ou então não conseguia competir. Eu acredito que agora a luta que faz mais sentido eles colocarem seria o Tom Aspinall contra o Malhadinho. Uma luta que faz todo sentido e essa luta saindo eu acho que a categoria vai fluir um pouco mais, vai fluir muito melhor e vai ser bom para todo mundo — analisou o lutador.

FICHA TÉCNICA

UFC 317 — Las Vegas, EUA

📆 Data: 28 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h30 (de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet