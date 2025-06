Quem é Jhonata Diniz, lutador brasileiro que venceu no UFC 317?

Jhonata Diniz derrotou o estreante Alvin Hines por decisão unânime dos juízes, no UFC 317, neste sábado (28), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. Lutador do peso pesado, o brasileiro chega a terceira vitória dentro da organização. Em entrevista ao Lance!, o atleta se apresentou e contou sobre a carreira. Veja o vídeo acima.

Conheça o lutador

De Curitiba–PR, Jhonata começou a carreira no kickboxing e se tornou o primeiro sul-americano a participar do Glory, maior organização do esporte do mundo, por onde passaram os ex-campeões do UFC, Alex Poatan e Israel Adesanya. Além disso, foi tricampeão mundial da categoria.

Em 2022, começou a transição para o MMA, e, no ano seguinte, chegou ao UFC, após nocaute em Eduardo Neves, no Dana White's Contender Series. Jhonata estreou na maior organização de artes marciais mistas em 2024, e venceu duas seguidas, ao derrotar Austen Lane e Karl Williams. Porém, sofreu o primeiro revês em novembro, quando perdeu para Marcin Tybura. A derrota não abalou Diniz, que retornou neste sábado (28) e venceu Alvin Hines por decisão unânime.

Jhonata Diniz durante a pesagem do Dana White's Contender Series (Foto: Reprodução)

Como foi Diniz x Hines?

A luta começou muito movimentada. Logo no primeiro minuto, Hines tentou uma queda, mas foi bem defendida por Diniz. Ambos trocaram bons golpes, com Diniz sendo mais perigoso nos jabs. Ao longo do round, Hines tentou mais algumas quedas, que foram bem defendidas pelo brasileiro, e na única que caiu, conseguiu levantar rapidamente. Motivado pelas boas defesas, Diniz foi mais preciso em suas combinações, que deixaram o rosto de Hines bem machucado. O round terminou com um "abafa" de Diniz, fazendo as pernas de Hines balançarem.

Após um bom primeiro round, Diniz voltou para o combate, se movimentando bastante e buscando os golpes de encontro, que foram bem sucedidos nos cinco minutos iniciais. Com bastante frieza e abusando dos chutes na perna da frente de Hines, Diniz construiu brechas para encontrar o queixo do rival. Hines sentiu as mãos de Diniz e balançou em quatro oportunidades. No entanto, com muito coração, o americano seguiu marchando para frente, demonstrando ter bastante queixo.

Jhonata Diniz em ação no UFC (Foto: Reprodução)

No terceiro round, Diniz demonstrou um pouco de exaustão, oriundo dos dois primeiros rounds intensos. Após alguns golpes trocados, a luta foi paralisada por conta de um dedo do americano no olho do brasileiro. A luta ficou parada por cerca de dois minutos. Na sequência, Diniz retornou bem, com mais gás, e voltou a tocar no rosto do adversário. O minuto final foi de arrepiar: tanto o brasileiro quanto o americano acertaram bons golpes, que por pouco não decretaram o fim da luta. Por decisão unânime, Jhonata Diniz saiu vitorioso.

