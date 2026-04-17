Durinho bate peso e confirma luta principal do UFC Winnipeg; veja resultados
O evento está marcado para esse sábado (18), com disputas a partir das 18h (de Brasília)
A pesagem oficial do UFC Winnipeg validou todos os confrontos programados para este sábado (18) no Canada Life Centre, em Winnipeg (CAN). O evento será encabeçado pelo brasileiro Gilbert Durinho, que, assim como o canadense Mike Malott, bateu o peso com maestria e confirmou a luta principal da noite. Além dele, o Brasil terá ainda outros três lutadores em ação.
Todos os atletas escalados cumpriram com o compromisso da balança, confirmando a realização dos 12 combates. Entre os lutadores, Durinho, Marcio Barbosa, Thiago Moisés e Karina "Killer" Silva representam o Brasil no evento.
Burns x Malott
A entrada de Durinho no UFC aconteceu em 2014 e, logo, o brasileiro embalou uma sequência de três vitórias consecutivas. Apesar de alguns tropeços no meio do caminho, sua carreira ficou marcada por grandes sucessos contra como Jorge Masvidal, Stephen Thompson e Tyron Woodley. Nos últimos anos, no entanto, quatro derrotas consecutivas assombram o futuro do lutador.
Mike Malott, por sua vez, busca manter a boa fase na organização. Desde sua estreia, em 2023, o canadense sofreu apenas um revés – contra Neil Magny em janeiro de 2024 – e conta com seis vitórias. Ao todo, seu cartel é de 13-2-1. O meio-médio se destaca ainda pelo estilo agressivo que já lhe rendeu cinco nocautes em sua carreira no MMA.
Brasileiros em ação
- Gilbert Burns (77,5 Kg) enfrenta Mike Malott (77,5 Kg) no peso meio-médio;
- Karine Silva (56,9 Kg) enfrenta Jasmine Jasudavicius (56,7 Kg) no peso-mosca;
- Thiago Moisés (70,7 Kg) enfrenta Gauge Young (70,5 Kg) no peso-leve;
- Marcio Barbosa (65,7 Kg) enfrenta Dennis Buzukja (66 Kg) no peso-pena.
Veja os resultados completos da pesagem do UFC Winnipeg
FICHA TÉCNICA
UFC Winnipeg
📆 Data: 18 de abril de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Canada Life Centre, em Winnipeg (CAN)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 21 horas
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gilbert Burns (77,5 Kg) x Mike Malott (77,5 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Kyler Phillips (61,2 Kg) x Charles Jourdain (61,6 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Mandel Nallo (70,5 Kg) x Jai Herbert (70,5 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jasmine Jasudavicius (56,7 Kg) x Karine Silva (56,9 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Thiago Moisés (70,7 Kg) x Gauge Young (70,5 Kg)
Card Preliminar - 18 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Dennis Buzukja (66 Kg) x Marcio Barbosa (65,7 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Julien Leblanc (84,1 Kg) x Robert Valentin (84,3 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tanner Boser (110,9 Kg) x Gokhan Saricam (110,9 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden (61,4 Kg) x Daria Zhelezniakova (61,6 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): JJ Aldrich (56,9 Kg) x Jamey-Lyn Horth (57,1 Kg)
Peso casado (até 63 Kg): John Castañeda (63 Kg) x Mark Vologdin (62,8 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Jamie Siraj (61,6 Kg) x John Yannis (61,6 Kg)
