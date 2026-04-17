Brasileiro lamenta luta cancelada no UFC Winnipeg: 'Fiz tudo certo'

Competidor da categoria peso-mosca (57 kg), Allan Nascimento, conhecido como 'Puro Osso', não vai mais lutar no UFC Winnipeg, no Canadá, neste sábado (18). O embate com Mitch Raposo precisou ser retirado do card por conta de um problema de saúde do rival americano. A informação foi confirmada pelo próprio lutador brasileiro através das redes sociais.

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— Infelizmente, minha luta aqui em Winnipeg foi cancelada. Meu adversário ficou doente durante a semana e acabamos de receber a notícia, agora. Fiz tudo certo, preparação perfeita, peso praticamente batido… mas faz parte do jogo. Seguimos prontos, é só questão de tempo. Voltaremos em breve — desabafou o atleta.

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'Puro Osso' e o histórico de lutas canceladas no UFC

Desde o início de sua trajetória no Ultimate Fight Championship (UFC) em outubro de 2021, Allan 'Puro Osso' soma oito lutas canceladas, sendo cinco delas motivadas pela saída de adversários e três por problemas do próprio lutador paulista. O número de compromissos que não aconteceram já supera o de combates realizados no octógono mais famoso do mundo.

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Nos últimos cinco anos, 'Puro Osso' só entrou em ação cinco vezes. O peso-mosca de 34 anos mantém uma sequência invicta de quatro vitórias, mas não aparece no ranking peso-mosca do UFC devido à ausência recorrente em lutas.

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Mais brasileiros no UFC Winnipeg

Gilbert Burns, o 'Durinho', durante a pesagem do UFC 258, em 2021 (Foto: Reprodução/UFC)

Quatro atletas representam o Brasil no UFC Canadá neste sábado (18). A principal luta da noite fica por conta de Gilbert 'Durinho', que encara o anfitrião Mike Malott na categoria peso meio-médio (77,1 kg).

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Ainda no card principal, o peso-leve (70,3 kg) Thiago Moisés enfrenta Gauge Young, dos Estados Unidos, e a peso-mosca Karine 'Killer' (56,7 kg) luta contra a canadense Jasmine Jasudavicius, em um duelo entre nona e sétima colocadas do ranking feminino da categoria. O peso-pena (65,8 kg) Thiago 'Ticotô' completa a participação brasileira contra o americano Dennis Buzukja, no card preliminar.

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