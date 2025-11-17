Destaque do UFC celebra presente de Alex Poatan: 'Vai Corinthians'

Quem acompanha os bastidores do UFC e a vida de Alex Poatan conhece a influencer Nina Drama. Destaque do Ultimate nos últimos anos, a norte-americana se tornou presença constante na vida do brasileiro. O campeão dos meio-pesados, então, aproveitou o UFC 322 deste sábado (15) para presentá-la com uma camisa do Corinthians.

O momento surpresa voltou a ser compartilhado nas redes sociais de Nina nesta sexta-feira (17). Além de repetir o famoso "Vai, Corinthians" durante o vídeo, a influenciadora afirmou ser a mais novo torcedora do Timão na legenda publicada.

— Vai, Corinthians! Eu sou oficialmente uma torcedora do Corinthians! Obrigada, Alex Poatan e Plínio Cruz — escreveu.

Relembre como foi o UFC 322

A história foi feita neste sábado (15) na luta principal do UFC 322. Para entrar no livro de recordes, Islam Makhachev é mais novo duplo-campeão do Ultimate com títulos nos leves e meio-médios. Veja os resultados do card completo do UFC 322.

Após dominar do primeiro ao último round, o russo frustou todas as expectativas do australiano Jack Della Maddalena, que defendia o cinturão pela primeira vez. A vitória foi confirmada por decisão unânime dos juízes, com parcial tripla de 50-45.

Brasileiros brilharam no evento

Em busca do feito inédito, Carlos Prates prometeu e conseguiu efetuar o primeiro nocaute do britânico Leon Edwards no UFC. O brasileiro começou na defensiva pelo forte jogo de chão do rival, mas faturou a vitória por via rápida no início do segundo round. Para fechar seu tempo no octógono de Nova York, aproveitou para pedir a disputa pelo cinturão dos meio-médios.

A luta começou estudada, com apenas tentativas de chutes nas pernas de ambos os lutadores. Na metade do round, Edwards tentou entrar em queda, mas Prates defendeu na grade. Na sequência do assalto, Leon tentou outra vez levar a luta ao chão, dessa vez, conseguiu e se posicionou nas costas do brasileiro em busca do mata-leão, que foi bem defendido. No segundo round, Edwards não tentou entrar em queda, assim, Prates conseguiu impor o jogo em pé e, com um jab de esquerda, nocauteou o inglês para vencer a segunda seguida no UFC.

➡️ VÍDEO: Carlos Prates nocauteia ex-campeão do UFC e pede cinturão

Carlos Prates nocauteia Leon Edwards no UFC 322 (Foto: Reprodução/UFC)

Muito antes de Carlos Prates, Matheus Camilo abriu o card preliminar com a primeira vitória para o Brasil na noite. Com forte domínio no solo, o brasileiro superou o russo Viacheslav Borshchev por decisão unânime, com parciais de 29-28, 30-27 e 30-27.

A luta começou equilibrada com boa tracação em pé no primeiro round. Apesar do melhor aproveitamento do russo nos golpes significativos, o brasileiro levou a melhor por pouco com duas quedas convertivas. O restante do confronto não foi diferente, e Matheus se aproveitou das pequenas brechas entre os potentes golpes de Borshchev para impor seu jogo.

➡️ Brasileiro domina russo e abre card do UFC 322 com vitória

Na reta final do preliminar, Gregory "Robocop" Rodrigues voltou a vencer no octógono mais famoso do mundo, neste sábado (15), pelo card preliminar do UFC 322. Com superioridade nos golpes significativos, o brasileiro superou o russo Roman Kopylov por decisão unânime, com parciais de 30-27, 30-27, 29-28.

A luta começou equilibrada, mas com pouca ação de ambos os lados. Na reta final do primeiro round, após se estudarem, Kopylov conseguiu quebrar o brasileiro, mas sem muito perigo. No segundo round, Kopylov rapidamente foi para a queda e converteu. Porém, Gregory conseguiu inverter a posição e quase finalizou o russo na chave de tornozelo. O último assalto contou com pouco mais de destaque para o russo, o que não foi suficiente para inverter a parcial a seu favor.

➡️ Em luta equilibrada, Gregory Rodrigues supera russo para confirmar vitória no UFC 322

Gregory "Robocop" Rodrigues conquista vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Por fim, os torcedores brasileiros lamentaram a dura derrota de Rodolfo Vieira na última luta do card preliminar deste sábado (15). Em forte golpes em pé e entradas certeiras, o norte-americano Bo Nickal levou a melhor sobre o brasileiro com um impressionante nocaute no terceiro round.

