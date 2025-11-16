A luta entre Islam Makhachev e Jack Della Maddalena pelo cinturão dos meio-médios no UFC 322 gerou reação imediata de Ilia Topuria, campeão dos leves. No "main event" realizado em Nova York (EUA), o russo venceu por decisão unânime após cinco rounds concentrados na luta agarrada. Pouco depois, pelas redes sociais, o georgiano afirmou que supera o novo duplo-campeão do Ultimate e comentou o desempenho do australiano.

A vitória permitiu que Islam igualasse Topuria no número de títulos simultâneos dentro da organização. Além disso, segundo Dana White, o russo assumirá a liderança do ranking peso-por-peso, ultrapassando o georgiano na atualização oficial da lista.

Tradução: "Jack precisa de um acampamento inteiro dedicado só à luta livre. Que decepção de campeão. Você devia ir para a Geórgia aprender alguma coisa. Islam, você precisa de algo que não se treina: emoção. Você é a coisa mais chata desse esporte. A cada dia que passa, tenho mais certeza de que te nocauteio."

A possibilidade de confronto entre os dois não é inédita para os fãs do UFC. Nos últimos meses, ambos alternaram mudanças de categoria — Topuria subiu dos penas para os leves, enquanto Makhachev migrou dos leves para os meio-médios. Com o ajuste recente de Islam ao novo peso, ainda não há indicação de retorno do russo ao limite de 70,3 kg. Eventuais negociações dependeriam de acordo para peso-casado ou de nova subida do georgiano.

As provocações de Topuria vêm sendo registradas de forma recorrente, embora Makhachev mantivesse postura menos aberta ao confronto. Em agosto, entretanto, o russo admitiu que considera a possibilidade.

— Não posso cravar com certeza (que minha luta pós JDM será com 77 kg). Há uma intriga com o Topuria. Também estou interessado nessa luta. Talvez nós possamos fazer um tipo de superluta. E, como disse, veremos sobre o peso (do combate) — disse Makhachev, em vídeo para o canal "Ushatayka", no YouTube.

Entre os muitos rumores e pedidos para a Casa Branca, o amigo de Khabib Nurmagomedov confirmou seu interesse em participar do histórico card em junho de 2026. Na entrevista pós-luta no UFC 322, o russo aproveitou para reforçar o pedido a Dana White. A expectativa, então, é que o adversário de Islam no evento seja ninguém menos que Ilia Topuria.

— Donald Trump, abra a Casa Branca. Eu estou chegando — afirmou o russo, em entrevista a Joe Rogan.

Inclusive, esse evento é o mesmo destacado por Alex Poatan após a reconquista do cinturão dos meio-pesados durante o UFC 320, no início de outubro. O brasileiro pediu para enfrentar a lenda do MMA Jon Jones no UFC Casa Branca. Até o momento, apesar dos pedidos constantes do "Chama" e de Bones, nenhuma luta para o card foi confirmada pela organização. pedidos constantes, do "Chama" e de Bones, a organização ainda não confirmou nenhuma luta do card.

Como foi a luta principal do UFC 322?

Primeiro round: O começo da luta parecia que a trocação seria a principal abordagem escolhida pelos dois lutadores, o que não aconteceu. Apesar de acertar bons golpes retos no Makhachev, Della Maddalena foi levado ao chão logo na primeira parte do round. A defesa do campeão era forte, mas o domínio do russo era intenso, e a luta se manteve assim até os últimos segundos, quando Jack conseguiu se soltar um pouco. O combate, no entanto, não voltou para o boxe.

Segundo round: As mudanças não foram significativas para este assalto, já que o Makhachev voltou a levar a luta para o chão e manteve o controle máximo sobre o atual campeão dos meio-médios. Enquanto JDM se defendia, o russo alternada nas bases para tentar diferentes opções de finalizar o adversário, como uma katagatame quase encaixado na segunda parte do round.

Terceiro round: Dessa vez, a luta em pé durou um pouco mais, e Della Maddalena parecia crescer no combate, mesmo que Makhachev respondesse também na trocação. A terceira queda foi concretizada com um pouco mais de 3 minutos para o fim do cronômetro. Sem sucesso em concluir a finalização, Islam quase teve a posição revertida, mas defendeu com maestria para vencer mais uma parcial.

Quarto round: Os chutes de Makhachev incomodavam no quarto round, e o australiano mudava de base para tentar impor seu jogo em pé, enquanto esperava a oportunidade perfeita para acertar o adversário – o que não aconteceu. A nova queda frustou, mais uma vez, os planos de Della Maddalena que ficou preso sob o domínio do russo por todo o assalto. Apesar disso, a defesa de Jack ainda era destaque.

Quinto round: No tudo ou nada, JDM tentou encaixar sequências de golpes já nos minutos iniciais, mas logo foi levado para o chão – novamente. Por lá, se manteve em meio a fortes reclamações do público no Madison Square Garden. D'Arc choke quase finalizou a luta para Makhachev, mas as habilidades defensivas do australiano se sobressairam. O russo, então, só manteve o controle para confirmar a vitória do segundo cinturão no UFC.