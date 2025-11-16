UFC 322: Carlos Prates leva premiação por nocaute; confira

A noite deste sábado (16) terminou da melhor forma possível para o brasileiro Carlos Prates. O lutador não apenas conquistou mais uma vitória impressionante no octógono, como também saiu do UFC 322 com o bolso cheio. Prates foi um dos selecionados para o bônus de "Performance da Noite", faturando a bolada de 50 mil dólares (cerca de R$ 264 mil na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Carlos Prates nocauteia Leon Edwards no UFC 322 (Foto: Reprodução/UFC)

A premiação foi mais do que merecida. O paulista, conhecido por seu muay thai agressivo e preciso, enfrentou o americano Max Griffin e definiu a luta de forma espetacular. Prates acertou uma joelhada brutal que "desligou" o adversário, levando a arena ao delírio e garantindo a vitória pela via rápida.

Com o triunfo e o bônus, Carlos Prates continua sua escalada impressionante na divisão dos meio-médios (até 77kg) do UFC, se consolidando como um dos nomes mais empolgantes da categoria e um especialista em nocautes.

continua após a publicidade

Veja como foi a luta de Carlos Prates no UFC 322

O primeiro round foi bastante tático e focado na luta agarrada. A luta começou estudada, com ambos os lutadores trocando apenas alguns chutes nas pernas.

Na metade do round, Leon Edwards decidiu mudar o cenário e tentou a primeira queda, bem defendida por Carlos Prates na grade. No entanto, Edwards insistiu e, em uma segunda tentativa, conseguiu derrubar o brasileiro. Ele rapidamente se posicionou nas costas de Prates, buscando um mata-leão. Carlos Prates mostrou resiliência e boa defesa de chão, sobrevivendo à posição de risco até o sino soar.

continua após a publicidade

No segundo round, a história foi diferente. Edwards optou por não tentar mais quedas, o que permitiu a Carlos Prates impor seu jogo em pé, onde é mais forte.

Com a luta se desenrolando na trocação, o brasileiro encontrou a distância e, com um preciso jab de esquerda, nocauteou o lutador inglês. Foi uma vitória dominante em pé, garantindo a Prates seu segundo triunfo consecutivo na organização.