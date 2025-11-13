Della Maddalena x Makhachev: confira card, onde assistir e horário do UFC 322
Evento será realizado no Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
Jack Della Maddalena fará sua primeira defesa do cinturão linear contra Islam Makhachev neste sábado (15), no UFC 322, em Nova York. Na luta co-principal, mais um título em jogo: Valentina Shevchenko e Zhang Weili se enfrentam pelo peso-palha. Ao todo, quatro brasileiros entram em confronto no evento numerado, com três no card preliminar e um no principal. Confira com o Lance! o card completo que tem início marcado para às 20h (de Brasília).
Dois cinturões em jogo no UFC 322
Della Maddalena x Makhachev
O reinado do peso-médio passou por grande mudança na temporada de 2025, quando Jack Della Maddalena superou Belal Muhammad e se tornou o novo campeão da divisão. Agora, o australiano enfrenta sua primeira defesa de cinturão contra um novato na categoria: Islam Makhachev, ex-campeão do peso-leve.
Ainda não se sabe como Makhachev lidará com a mudança de categoria. Não pela sua falta de inferioridade de tamanho ou habilidades, mas por questões biológicas de cárdio. Mais músculos precisam de mais oxigênio, por isso 25 minutos de luta por ser um grande desafio para o russo, principalmente contra Della Maddalena, veterano e multi-vencedor dos meio-médios.
Ambos chegam para o combate com uma impressionante sequência de vitórias. Enquanto Islam registra 15 triunfos consecutivos no UFC, Jack não perde desde antes da sua estreia no Ultimate e anota 18 lutas de invencibilidade.
Shevchenko x Zhang
Zhang Weili deixou o cinturão do peso-palha para disputar um novo título neste sábado (15). Pela luta co-principal do UFC 322, a chinesa enfrenta a atual campeã Valentina Shevchenko, que domina os moscas desde 2018. Do outro lado, a russo chega para sua décima defesa, com apenas uma derrota em nove disputas.
Agora, Zhang precisa superar as barreiras do peso para roubar o cinturão da experiente e perigosa Shevchenko. É a primeira vez na história que o Ultimate chega com quatro atuais campeões em disputa no topo do card principal.
FICHA TÉCNICA
UFC 322
📆 Data: 15 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 00 horas
Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Islam Makhachev
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko x Zhang Weili
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Michael Morales
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards x Carlos Prates
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Benoit Saint Denis
Card Preliminar - 22 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Rodolfo Vieira
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Gregory Rodrigues
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield x Tracy Cortez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Cody Haddon
Card Preliminar - 20 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus x Gerald Meerschaert
Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x Chepe Mariscal
Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill x Fatima Kline
Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Eric McConico
Peso-leve (até 70,3 Kg): ViacheslavBorshchev x Matheus Camilo
