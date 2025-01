Carlos Alcaraz faz promessa inusitada caso vença o Australian Open

Um dos grandes favoritos a vencer o Australian Open, Carlos Alcaraz fez uma promessa inusitada caso vença o Australian Open 2025. O espanhol, que nunca venceu o torneio, prometeu tatuar um canguru se vencer o primeiro Grand Slam do ano.

Após bater o português Nuno Borges por 3 sets a 0 (6-2 6-4 6-7), Alcaraz prometeu tatuar um canguru caso vença o Australian Open. Se vencer, o espanhol se tornará o tenista mais novo da história a vencer todos os quatro Grands Slams (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open).

- Irei fazer uma tatuagem de canguru, com certeza, essa é a minha ideia. A única coisa que falta é levantar o troféu aqui, mas esse é o plano caso aconteça - afirmou Alcaraz para a BBC.

Carlos Alcaraz já tem tatuagens da data de sua vitória no US Open de 2022, da Torre Eiffel para representar seu triunfo no Roland Garros de 2024 e de um morango para representar seus dois títulos de Wimbledon, em 2023 e 2024. Porém, no Australian Open, o espanhol nunca passou das quartas de final.

Neste ano, Alcaraz está nas oitavas de final, após eliminar Alexander Shevchenko, Yoshihito Nishioka e Nuno Borges, respectivamente. O próximo adversário do espanhol será o britânico Jack Draper. Caso avance, Carlos pode encarar Novak Djokovic nas quartas de final.

