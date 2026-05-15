A data da volta de Alexandre Pantoja ao octógono mais famoso do mundo ainda não está confirmada, nem o local onde deve acontecer a luta. Ainda assim, os fãs brasileiros podem ficar tranquilos, porque Dana White garantiu que logo veremos o ex-campeão em ação. Segundo o presidente do UFC, inclusive, o peso-mosca (até 56,7 kg) retorna direto para a disputa de cinturão.

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O combate contra o atual campeão Joshua Van será uma revanche do duelo que tirou o título de Pantoja após apenas 26 segundos de luta. Depois de meses de recuperação, o brasileiro aparece pronto para reconquistar o cinturão. O jovem algoz, por sua vez, brilhou em sua primeira defesa no último sábado (9).

— Sim (Pantoja é o próximo). Depois da primeira luta, quando Van ganhou o cinturão porque o cara quebrou o cotovelo, ele fez jus à sua reputação. Ele foi incrível. Que guerra! Não diria que algo me chocou. Diria que me impressionou. A luta do Van foi fantástica, uma guerra, lá e cá — disse o presidente do UFC.

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Pouco antes do duelo entre Chimaev e Strickland, no UFC 328, o birmanês superou o japonês Tatsuro Taira e manteve o cinturão do moscas. Em um intenso duelo de cinco rounds, a vitória foi confirmada por nocaute técnico após uma sequência intensa de golpes do campeão.

Retorno precoce de Pantoja foi proibido

O destino foi cruel com Alexandre Pantoja em sua última defesa de cinturão no UFC, em dezembro de 2025. Na luta coprincipal do UFC 323, o brasileiro sofreu uma lesão e viu seu título ser tomado por Joshua Van. Já no mês seguinte, a organização chegou a oferecer uma revanche imediata.

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Como esperado, o próximo compromisso de Joshua Van não demorou para ser definido. O jovem birmanês enfrentará o japonês Tatsuro Taira no UFC 328, no dia 9 de maio. Inicialmente, porém, a ideia do Ultimate era escalar Alexandre Pantoja como primeiro desafiante ao cinturão do novo campeão – o que não foi bem aceito pelo treinador Marcos Pampurra.

Antes de a organização anunciar a luta entre Van e Taira, Pantoja havia entendido que uma recuperação mais rápida seria necessária. Com a confirmação oficial do combate, porém, o processo foi freado para que o lutador da American Top Team voltasse a focar na reabilitação, com treinos menos intensos.

Relembre a lesão de Pantoja no UFC 323

Ao tentar amenizar a queda, Alexandre Pantoja acabou com o braço quebrado, o que resultou no fim da luta e de seu reinado no Ultimate. Na madrugada do dia 7 de dezembro, a lesão do brasileiro sagrou o jovem birmanês Joshua Van como o novo campeão do peso-mosca.

A luta começou com grande intensidade na luta em pé. Logo no início, um chute de Pantoja balançou o desafiante, que se recuperou. O duelo se manteve forte e parecia que a oportunidade de colocar Van no chão se tornaria um trunfo para o campeão, mas o birmanês defendeu.

Foi em um chute alto do brasileiro o início do fim. Após Joshua segurar sua perna, Pantoja tentou segurar a queda com o braço no chão, quando o cotovelo cedeu. Ao cair, o então campeão pediu que a luta parasse, o que decretou a vitória de Joshua Van.

Pantoja acabou derrotado em acidente (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

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