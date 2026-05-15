Seja lutador ou não, todo fã de lutas brasileiro está ansioso para a estreia de Alex Poatan no peso-pesado (até 120 kg). O astro confirmará sua segunda mudança de categoria, em um duelo contra o francês Ciryl Gane, durante o UFC Freedom 250 – como foi nomeado oficialmente o UFC Casa Branca. Apesar de ser estreante, segue como favorito contra o veterano e ex-campeão interino.

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Essa opinião, inclusive, é compartilhada também por Junior Cigano, que volta à ativa neste sábado (16) contra o cubano Robelis Despaigne no MVP MMA 1. De acordo com o ex-campeão linear dos pesados, em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, os estilos de Poatan e Gane favorecem o brasileiro dentro do octógono.

— Meu Deus… Acho que ele vai se sair muito bem. Na verdade, acho que vai se sair muito, muito bem. Especialmente nessa estreia contra o Gane. Acho que é uma luta excelente para ele, principalmente por causa do estilo dele. O Alex está sempre pressionando os adversários, tomando espaço dentro do cage — disse Junior Cigano.

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É claro que o talento de Ciryl precisa ser levado em consideração. O francês sofreu com apenas duas derrotas desde que entrou para o MMA profissional, e os nomes dos vencedores não podem ser deixados de lado: as lendas Jon Jones e Francis Ngannou. O histórico positivo, no entanto, ainda não será suficiente para impedir Poatan de levar mais um cinturão para casa.

— Claro que o Gane é muito rápido, muito habilidoso, mas a forma como o Alex luta é colocando pressão o tempo todo, esperando o momento certo para conectar aquelas mãos pesadas. E é exatamente isso que acredito que vai acontecer nessa luta. Em algum momento, ele vai nocautear o Gane nessa estreia nos pesos pesados.

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Caso vença essa luta, inclusive, Alex Pereira fará mais uma estreia em sua carreira. O brasileiro será o primeiro da história do UFC a conquistar três cinturões em três divisões diferentes. E esse feito não passou batido por Cigano, que se mostrou empolgado com a chance do compatriota.

— Existe a possibilidade, pela primeira vez na história, de termos um campeão em três categorias diferentes. Isso seria algo incrível — concluiu.

Alex Poatan no UFC Casa Branca

A luta co-principal do evento histórico será liderada pelo brasileiro Alex Pereira e pelo francês Ciryl Gane, que disputam o título interino dos pesos pesados (até 120 kg). De um lado, Poatan chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

Outros seis combates estão confirmados para o UFC Casa Branca, que acontece no dia 14 de junho. Assim como Poatan, Mauricio Ruffy leva a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta o norte-americano Michael Chandler. Veja aqui o card completo.

Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

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