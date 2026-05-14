Alex Poatan segue em adaptação para a estreia no peso-pesado (até 120 kg), agendada para o UFC Casa Branca em junho deste ano. Para subir de categoria, o corpo do brasileiro "sofreu" com algumas mudanças físicas. Dentre elas, uma em especial foi destacada pelo ex-campeão Sean O'Malley, que também estará no evento histórico.

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Os lutadores estiveram juntos na última semana para os primeiros compromissos oficiais antes do grande dia. Depois da visita à Casa Presidencial dos Estados Unidos, ambos participaram do tradicional Media Day com os kits especiais para o UFC Freedom 250 – como foi nomeado oficialmente o evento.

Em um vídeo, em seu canal no YouTube, o peso-galo (até 61 kg) chamou atenção para uma característica física curiosa de Poatan depois do ganho de peso para subir de categoria. O norte-americano, então, brincou que o brasileiro havia feito uma cirurgia plástica para aumentar os glúteos, o que justificaria o seu tamanho.

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— Nunca vi um cara que parecesse ter feito BBL (cirurgia plástica que aumenta o bumbum utilizando a própria gordura do paciente). A bunda do Alex é maior que o implante de glúteos de uma vadia de Miami. Nunca vi um cara que parecesse ter feito um implante de glúteos. Fiquei em choque. Aguardem até vocês verem. Não sou o Diddy, mas esperem até verem aquela bunda.

— Fiquei tipo: "C***!". Se eu não soubesse, talvez tivesse me masturbado. Mas sabia que era ele. Foi tipo, "C****!". Foi de cair o queixo. Olhei para a bunda dele por uns sete segundos e pensei: "Ok, se eu chegar a dez, isso é coisa de gay". Então parei. Mas eu estava tipo: "P*** m****" — disse O'Malley.

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Alex Poatan no UFC Casa Branca

A luta co-principal do evento histórico será liderada pelo brasileiro Alex Pereira e pelo francês Ciryl Gane, que disputam o título interino dos pesos pesados (até 120 kg). De um lado, Poatan chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

Outros seis combates estão confirmados para o UFC Casa Branca, que acontece no dia 14 de junho. Assim como Poatan, Mauricio Ruffy leva a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta o norte-americano Michael Chandler. Veja aqui o card completo.

Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

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