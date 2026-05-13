Charles do Bronx homenageia campeão do UFC 328

O brasileiro Charles do Bronx usou as redes sociais para prestar homenagem ao veterano Jim Miller após a vitória do norte-americano no UFC 328, realizado no sábado (9), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Aos 42 anos, Miller derrotou Jared Gordon por finalização no primeiro round e recebeu reconhecimento do ex-campeão peso leve.

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Na publicação, Charles destacou o respeito pela trajetória do veterano dentro da organização:

— Parabéns, Jim Miller. Você é um verdadeiro guerreiro. Todo meu respeito. Que Deus abençoe você e sua família. #UFC328, escreveu o brasileiro.

Miller venceu o combate com uma guilhotina aplicada aos 3min29s do primeiro round. O resultado marcou a 47ª luta do norte-americano no octógono do UFC, consolidando ainda mais sua longa história na organização.

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Congrats Jim Miller, you're a truly warrior. All respect



God bless you and your family#UFC328 — Charles 'DoBronxs' Oliveira (@CharlesDoBronxs) May 9, 2026

Veterano quer chegar a 50 lutas no UFC

Após o evento, Jim Miller afirmou em entrevista que ainda possui um objetivo antes de pensar em aposentadoria: alcançar a marca de 50 lutas no UFC. Segundo o lutador, a preparação atual foi adaptada para preservar o corpo e manter a competitividade.

— Quero chegar às 50 lutas. Não quero que aconteça nenhuma besteira. É por isso que treino com a equipe que tenho hoje. São caras incríveis. Não faço todos os tipos de treinos pesados na academia. Claro que seria bom ter parceiros com estilos específicos, mas tenho um grupo em quem confio e que confia em mim, declarou o veterano.

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Jim Miller comemora vitória no UFC (Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/UFC)

Charles do Bronx segue entre os principais nomes brasileiros

Ex-campeão da categoria dos leves, Charles do Bronx continua como uma das principais referências brasileiras no UFC. O lutador também carrega atualmente o cinturão BMF da organização e frequentemente utiliza as redes sociais para interagir com atletas e fãs do MMA.

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