Evento de Renato Moicano contará com ex-UFC; veja card completo

Nem só de treinos e lutas vive Renato Moicano, veterano do peso-leve (até 70,3 kg) no UFC. Quando não está no octógono, o brasileiro se aventura na internet com seu podcast e vídeos no YouTube. Após sua última vitória no Ultimate, contra Chris Duncan, o lutador aproveitou para experimentar uma nova área do mundo das lutas e criou um campeonato de MMA.

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O evento foi nomeado de "Money Moicano MMA 1", em referência a seu apelido na categoria "Money Moicano". Marcado para o dia 23 de maio, o torneio tem nove lutas confirmadas nos cards preliminar e principal. Entre os competidores, aliás, destaca-se o ex-UFC Rodrigo "Zé Colmeia" Nascimento.

O peso-pesado mineiro fará sua primeira luta no Brasil desde 2017, quando competiu no Juiz de Fora Fight. Dois anos depois, conseguiu contrato com o UFC via Dana White's Contender Series. Zé Colmeia chegou a disputar oito lutas – quatro vitórias, três derrotas e um duelo sem resultado – na organização até sua saída em 2024. Desde então, luta pela PFL, outra grande organização global.

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Mauricio "Clark", por sua vez, se notabilizou não só pela inusitada luta contra "Leleco", mas também pela raça demonstrada no duelo contra Guilherme Pat, pela LFA. Na ocasião, apesar da derrota, o lutador teve seu nariz quebrado e o colocou no lugar na hora para continuar lutando.

Card do evento de Renato Moicano, veterano do UFC (Foto: Divulgação)

Vale destacar que, além dos duelos profissionais já confirmados, a primeira edição do evento de Renato Moicano irá inovar ao organizar lutas entre amadores, dentro do projeto especial "Rinha de Inscritos".

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FICHA TÉCNICA

Money Moicano MMA 1

📆 Data: 23 de maio de 2026

⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Canal oficial de Renato Moicano, no YouTube

Card Principal

Peso-pena (até 65,7 kg): Jair "Chosen" Farias x Ricardo "Capoeira" Almeida

Peso-galo (até 61,2 kg): Marciano Ferreira x Marcéu Pasin

Peso pesado (até 120,7 kg): Rodrigo "Zé Colmeia" Nascimento x Maurício "Clark" Queiroz

Peso meio-pesado: (até 93,2 kg): Thiago "Monstro" Vieira x Miguel Porto

Peso galo (até 61,2 kg): Hector Santiago x Paulo Nogueira

Card Preliminar

Peso-galo (até 61,2 kg): Arthur Ventura x Renan Miranda

Peso-palha (até 52,2 kg): Ana Brito x Kauany Oliveira

Peso-pena (até 65,7 kg): Kauan Mattoso x Paulo Cézar "PC"

Peso-leve (até 70,3 kg): Alex Tenório x João Pedro "Fraud"

Momento de Moicano no UFC

Com 19 lutas no UFC, a primeira vez que Renato Moicano enfrentou uma sequência negativa foi em 2019. Os nocautes para José Aldo e Chan Sung Jung marcaram o período mais desafiador da carreira no MMA. Para voltar ao caminho das vitórias, o brasileiro conseguiu uma finalização contra Damir Hadžović ainda no primeiro round.

O lutador voltou a viver a situação negativa nas duas vezes em que entrou no octógono em 2025. Na primeira, teve a chance de lutar pelo cinturão dos leves contra Islam Makhachev em cima da hora e não hesitou. O segundo confronto ocorreu contra o experiente Beneil Dariush, aproximadamente cinco meses depois. Sem conseguir vencer, "Money" acumulou mais duas derrotas em seu cartel.

Assim como em 2019, Moicano voltou a triunfar de forma contundente após duas derrotas. Em abril deste ano, o peso-leve venceu o escocês Chris Duncan ao aplicar um mata-leão no segundo round. A finalização trouxe o brasileiro de volta às vitórias.

Renato Moicano venceu luta principal do UFC Vegas 115 (Foto: Reprodução)

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