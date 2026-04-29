O Ultimate Fighting Championship fará sua primeira viagem à Sérvia no dia 1º de agosto deste ano. Na última segunda-feira (27), a organização comandada por Dana White confirmou um evento, no formato Fight Night, na cidade de Belgrado. Em meio à expansão do UFC pelo mundo, destaca-se a ausência do Brasil no calendário de 2026.

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Ainda não há lutas confirmadas para o evento. Como já virou costume, a previsão é de que o UFC inclua atletas nativos da Sérvia no card de estreia. " class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)">Esse "padrão" da organização, por exemplo, pode ser visto no evento em Perth, na Austrália, deste sábado (2), que contará com forte presença de lutadores locais.

Entre os destaques, estão o meio-médio Uroš Medić, número 13 do ranking, e o meio-pesado Aleksandar Rakić, número 12. O peso-médio Duško Todorović também surge como potencial nome para o evento no país balcânico.

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— Sempre quis levar o UFC a todos os cantos do mundo. A Sérvia é o nosso próximo destino. A paixão dos fãs europeus é incrível e mal posso esperar para estrear em Belgrado e entregar lutas de nível mundial — celebrou Dana White.

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UFC não planeja voltar para o Brasil em 2026

O UFC voltou ao Brasil em outubro de 2025, quando Charles Oliveira superou Mateusz Gamrot e voltou ao caminho das vitórias, no Rio de Janeiro. Após o sucesso do Fight Night, a expectativa era de que a empresa retornasse ao país o quanto antes – ideia reforçada por rumores de que dois eventos seriam realizados ainda neste ano.

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Segundo o jornalista Guilherme Cruz, no entanto, a falta de retorno financeiro fez com que o Ultimate retirasse o país dos planos para a atual temporada. Embora tenha destacado que a situação não é definitiva, a organização ainda não deu indícios de que planeja retornar ao Brasil.

Do Bronx pronto para o UFC Rio (Foto: Reprodução Twitter UFC )

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