Nate Diaz destrói Charles do Bronx no UFC: 'Isso é ridículo'

A primeira década do século XXI rendeu grandes lutadores para a história do Ultimate Fighting Championship (UFC), inclusive nomes que seguem em destaque até os dias atuais. Um exemplo disso é Charles do Bronx, que segue na disputa pelo título linear dos leves (até 70,3 kg) após a conquista do cinturão BMF (lutador mais durão). O longo tempo em ação, aliás, faz com que o brasileiro tenha uma lista de "inimigos" que ultrapassa gerações.

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Entre eles, destaca-se o ex-desafiante ao título Nate Diaz. O norte-americano chegou ao UFC por meio do programa The Ultimate Fighter (TUF) em 2007, quando venceu a final contra Manny Gamburyan. A partir daí, embalou em uma sequência de quatro vitórias consecutivas até sua primeira derrota contra Clay Guida, dois anos depois da estreia na organização. Em ação até 2022, o astro enfrentou os maiores nomes da época – menos um.

Apesar das tentativas, Diaz nunca conseguiu marcar uma luta contra Do Bronx, nem quando era uma promessa, nem depois, já como campeão. De acordo com o lutador, a responsabilidade por nunca terem se enfrentado é do brasileiro, que rejeitou todas as propostas.

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— Sempre me perguntei por que eu e o Charles nunca lutamos. Quando eu estava detonando todo mundo, Do Bronx estava apanhando bastante e agora ele apareceu do nada. Então, quando ele finalmente conquistou o cinturão e ficou em evidência, eu pensei: "Caramba, eu lutaria com o Charles". Então eu perguntei qual era a dele.

— Com todo respeito, eu gostaria de lutar com ele. Ele já está aí há muito tempo, mas respondeu: "Não, valeu, irmão. Estou tentando lutar por cinturões e fazer coisas grandes". Aí eu pensei: "Ok, você me pegou nessa. Eu não tenho cinturão, então você pode usar essa desculpa, seu filho da put*" — relembrou Nate.

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Na época em que Charles do Bronx conquistou o cinturão, o norte-americano não vinha de grandes resultados no peso-leve, o que culminou em sua subida de categoria para os meio-médios. A decisão do brasileiro, então, se justificava. No entanto, as palavras de Do Bronx se tornaram um problema quando ele começou a desafiar Conor McGregor, que também seguia um caminho duro de derrotas significativas.

— Eu fiquei tipo: "Você está escolhendo um cara que vinha apanhando o tempo todo, filho da p****?. Você é cheio de mer**. Você acha que é f***", e foi por isso que eu falei sobre o Charles. Eu não tenho nada contra ele além disso. "Não, valeu, irmão, estou indo atrás de coisas maiores e melhores"?. Tipo o quê? Escolher um cara que vinha apanhando o tempo todo? Isso é ridículo. Esses são exatamente os caras que eu quero enfrentar. Eu luto contra os valentões — concluiu.

Vale destacar, inclusive, que McGregor e Diaz chegaram a se enfrentar duas vezes no UFC. No primeiro encontro, o norte-americano levou a melhor ao encaixar um mata-leão ainda no segundo round. Já no duelo seguinte, foi o irlandês quem teve seu braço levantado após decisão majoritária dos juízes.

Conor McGregor e Nate Diaz se enfrentaram duas vezes no UFC (Foto: UFC)

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