Novas fotos do UFC Casa Branca são divulgadas; veja

A preparação para o UFC Casa Branca segue a todo vapor e, no último sábado (23), a entidade divulgou novas fotos da projeção da estrutura. O evento, chamado oficialmente de UFC Freedom 250, está marcado para o dia 14 de junho e acontece como parte das comemorações dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos.

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Nas imagens, é possível ver a "garra". A estrutura foi construída na Europa e transportada rumo aos Estados Unidos para ser utilizada exclusivamente no UFC Casa Branca. O equipamento fará parte do sistema de iluminação e servirá como cobertura sobre o octógono.

Veja as fotos

UFC Casa Branca terá a 'garra' em cima do octógono (Foto: Reprodução/ UFC)

Projeção da estrutura do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/ UFC)

O evento do UFC acontecerá em 14 de junho nos jardins da Casa Branca, com cerca de quatro mil convidados, incluindo membros das forças armadas. A data coincide com o aniversário de 80 anos do presidente Donald Trump. Segundo Dana White, cerca de 85 mil ingressos gratuitos serão distribuídos para que o público acompanhe ao vivo a transmissão das lutas.

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Confira o card completo do UFC Casa Branca

Peso pena: Diego Lopes x Steve Garcia

Peso médio: Bo Nickal x Kyle Daukaus

Peso leve: Mauricio Ruffy x Michael Chandler

Peso pesado: Josh Hokit x Derrick Lewis

Peso galo: Sean O'Malley x Aiemann Zahabi

Peso pesado disputa de cinturão: Alex Poatan Pereira x Ciryl Gane

Peso leve disputa de cinturão: Ilia Topuria x Justin Gaethje

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