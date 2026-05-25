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Novas fotos do UFC Casa Branca são divulgadas; veja

Evento acontece no dia 14 de junho

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 25/05/2026
17:52
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Ilia Topuria e Justin Gaethje em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)
imagem cameraIlia Topuria e Justin Gaethje em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)
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A preparação para o UFC Casa Branca segue a todo vapor e, no último sábado (23), a entidade divulgou novas fotos da projeção da estrutura. O evento, chamado oficialmente de UFC Freedom 250, está marcado para o dia 14 de junho e acontece como parte das comemorações dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos.

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Nas imagens, é possível ver a "garra". A estrutura foi construída na Europa e transportada rumo aos Estados Unidos para ser utilizada exclusivamente no UFC Casa Branca. O equipamento fará parte do sistema de iluminação e servirá como cobertura sobre o octógono.

Veja as fotos

UFC Casa Branca terá a 'garra' em cima do octógono (Foto: Reprodução/UFC)
UFC Casa Branca terá a 'garra' em cima do octógono (Foto: Reprodução/ UFC)
Projeção da estrutura do UFC Casa Branca
Projeção da estrutura do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/ UFC)

O evento do UFC acontecerá em 14 de junho nos jardins da Casa Branca, com cerca de quatro mil convidados, incluindo membros das forças armadas. A data coincide com o aniversário de 80 anos do presidente Donald Trump. Segundo Dana White, cerca de 85 mil ingressos gratuitos serão distribuídos para que o público acompanhe ao vivo a transmissão das lutas.

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Confira o card completo do UFC Casa Branca

  • Peso pena: Diego Lopes x Steve Garcia
  • Peso médio: Bo Nickal x Kyle Daukaus
  • Peso leve: Mauricio Ruffy x Michael Chandler
  • Peso pesado: Josh Hokit x Derrick Lewis
  • Peso galo: Sean O'Malley x Aiemann Zahabi
  • Peso pesado disputa de cinturão: Alex Poatan Pereira x Ciryl Gane
  • Peso leve disputa de cinturão: Ilia Topuria x Justin Gaethje

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