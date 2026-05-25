Novas fotos do UFC Casa Branca são divulgadas; veja
Evento acontece no dia 14 de junho
- Matéria
- Mais Notícias
A preparação para o UFC Casa Branca segue a todo vapor e, no último sábado (23), a entidade divulgou novas fotos da projeção da estrutura. O evento, chamado oficialmente de UFC Freedom 250, está marcado para o dia 14 de junho e acontece como parte das comemorações dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos.
Relacionadas
➡️ Deiveson Figueiredo busca cinturão no UFC Macau: 'Não desisti'
➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Nas imagens, é possível ver a "garra". A estrutura foi construída na Europa e transportada rumo aos Estados Unidos para ser utilizada exclusivamente no UFC Casa Branca. O equipamento fará parte do sistema de iluminação e servirá como cobertura sobre o octógono.
Veja as fotos
O evento do UFC acontecerá em 14 de junho nos jardins da Casa Branca, com cerca de quatro mil convidados, incluindo membros das forças armadas. A data coincide com o aniversário de 80 anos do presidente Donald Trump. Segundo Dana White, cerca de 85 mil ingressos gratuitos serão distribuídos para que o público acompanhe ao vivo a transmissão das lutas.
Confira o card completo do UFC Casa Branca
- Peso pena: Diego Lopes x Steve Garcia
- Peso médio: Bo Nickal x Kyle Daukaus
- Peso leve: Mauricio Ruffy x Michael Chandler
- Peso pesado: Josh Hokit x Derrick Lewis
- Peso galo: Sean O'Malley x Aiemann Zahabi
- Peso pesado disputa de cinturão: Alex Poatan Pereira x Ciryl Gane
- Peso leve disputa de cinturão: Ilia Topuria x Justin Gaethje
🥊 Aposte na vitória do seu lutador favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias