Conheça o fenômeno Chimaev, torcedor do Flamengo e sensação do UFC
Russo nascido na Chechênia é um dos lutadores mais famosos do mundo
Um dos maiores fenômenos do UFC nos últimos anos e torcedor declarado do Flamengo, Khamzat Chimaev finalmente terá sua oportunidade pelo título. Neste sábado (16), o russo nascido na Chechênia enfrentará o campeão peso médio Dricus DuPlessis pelo cinturão que um dia foi do brasileiro Anderson Silva. Os dois fazem a luta principal do UFC 319, que será disputado em Chicago (EUA).
Uma das figuras mais polarizadoras do mundo das lutas, Chimaev está invicto com 14 vitórias em 14 lutas até agora como profissional. Porém, sua amizade com o chefe da Chechênia, Ramazan Kadyrov, bem como seu temperamento explosivo, fazem com que ele seja odiado e amado em igual proporção.
Desde 2020, quando conquistou duas vitórias em dez dias e encantou o presidente do UFC, Dana White, Khamzat Chimaev não parou de crescer e hoje é um dos lutadores mais famosos do MMA. A título de comparação, o checheno é o quinto atleta do UFC mais seguido no Instagram, atrás apenas de Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, Ronda Rousey e Ilia Topuria. Desta lista, Khamzat é o único que nunca foi campeão do UFC.
Porém, isso pode mudar na noite deste sábado. Diante de DuPlessis, Chimaev espera seguir traçando um rastro de destruição pelo UFC - o russo nunca perdeu no MMA e teve dificuldades em apenas duas lutas das 14. De resto, dominou seus oponentes.
Torcida pelo Flamengo embala trajetória no UFC
O brasileiro Alan Finfou, campeão mundial de jiu-jitsu, é responsável por afiar as finalizações de Chimaev. Os dois se conheceram na Suécia, para onde o russo emigrou para fugir das guerras na Chechênia.
Os dois construíram uma relação de amizade, que fez com que Khamzat virasse torcedor do Flamengo, time de Finfou. Não é raro que o fenômeno russo pose com a camisa rubro-negra durante treinamentos para suas lutas no UFC.
UFC recheado de brasileiros
Além de Chimaev vs DuPlessis, o UFC 319 terá a presença de cinco brasileiros. Liderando a tropa brazuca está Carlos Prates, que enfrenta Geoff Neal pela divisão dos meio-médios. Parte da equipe Fighting Nerds, que recebeu várias indicações para o Oscar do MMA, Prates busca se recuperar da primeira derrota no UFC.
No card preliminar, o peso-leve Edson Barboza enfrenta Drakkar Klose, enquanto a ex-campeã peso palha Jessica Andrade mede forças com Loopy Godinez. Na segunda luta da noite, duelo de brasileiros no peso mosca, com Karine Silva enfrentando Dione Barbosa.
O UFC 319 começa às 19h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo do serviço de streaming UFC Fight Pass.
