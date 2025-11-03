A vitória no UFC Vegas 110 deste sábado (1º) rendeu muito mais do que a bolsa de atleta para Allan "Puro Osso" Nascimento. Para abrir bem o card principal, o brasileiro finalizou o norte-americano Cody Durden no segundo round e garantiu o quarto triunfo consecutivo. Ele e outros três atletas foram premiados com o bônus de Perfomance da Noite.

continua após a publicidade

➡️ Lutador é dispensado pelo UFC após possível esquema de apostas

Não se sabe o valor exato da bolsa de Puro Osso, mas é possível confirmar que o brasileiro foi para casa com mais US$ 50 mil (cerca de R$ 270 mil) de premiação no bolso. Além do peso-mosca, Steve Garcia, Waldo Cortes Acosta e Donte Johnson faturaram o bônus em dinheiro.

"Brasileiro não desiste nunca": esse pode ser o lema da luta entre Allan e Cody neste sábado (1º). Embora o início tenha sido marcado por problemas, principalmente na trocação, Puro Osso dominou o duelo no chão durante o segundo round. A experiência no jiu-jitsu, então, prevaleceu ao encaixar um triângulo de mão no norte-americano, que não aguentou e bateu.

continua após a publicidade

Fora do octógono desde o UFC Rio, Charles "do Bronx" Oliveira não lutou no UFC 110 em Las Vegas, no último sábado (1), mas marcou presença no evento. O lutador da Chute Boxe Diego Lima acompanhou os companheiros de equipe Norma Dumont e Allan "Puro Osso".

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Outros brasileiros no UFC Vegas 110

A primeira vitória brasileira no card preliminar foi com Talita Alencar, que derrotou a compatriota Ariane Carnelossi por finalização. Ela garantiu a vitória no terceiro round, quando encaixou um estrangulamento perfeito na adversária.

continua após a publicidade

Pouco depois, Norma Dumont enfrentou a também brasileira Ketlen Vieira em um duelo acirrado ainda no preliminar. O resultado veio por decisão dividida para "The Immortal" garantir a sexta vitória consecutiva.

Na última luta ainda no card principal, Kevin Christian foi derrotado por Billy Elekana em sua estreia no UFC. O lutador brasileiro recebeu um golpe certeiro e acabou derrubado por Elekana, depois, sofreu um mata-leão que o apagou.