VÍDEO: Mark Zuckerberg recebe tapão de ex-campeão do UFC

Mark Zuckerberg voltou a entrar em combate contra campeões do UFC nesta quarta-feira (17). Após se aventurar no grappling contra Alex Poatan, o criador da Meta se aventurou em uma sessão de sparring com Merab Dvalishvili, ex-dono do título dos galos.

Durante o duelo, Zuckerberg conseguiu efetuar com sucesso uma queda no lutador georgiano. O ex-campeão logo se levantou e, como resposta, acertou um tapa na cara do adversário. Assista abaixo.

Veja o vídeo do momento entre Zuck e Merab

Merab busca revanche no UFC

Para a surpresa dos fãs, o UFC 323 contou com dois campeões destronados. A atuação de Merab Dvalishvili foi apagada pelo russo Petr Yan, que defendeu as quedas do georgiano com maestria. Com isso, na madrugada do dia 7 de dezembro, a luta principal terminou com um novo dono de cinturão. Veja os resultados do card completo do UFC 323.

Na ocasião, Dvalishvili buscava superar um recorde impressionante de Alex Poatan. A ideia do georgiano era se tornar o primeiro lutador na história da organização a defender um título quatro vezes em um único ano calendário. Ele realizou três defesas bem-sucedidas em 2025, igualando a recorde de o campeão brasileiro.

Para retomar o cinturão dos galos, Merab precisa da confirmação do UFC sobre sua trilogia contra Yan. Ainda não há informações se o ex-campeão terá que realizar outras lutas para chegar ao novo "title shot" ou se a revanche já está encaminhada.

