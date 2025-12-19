Retorno de Anderson Silva ao boxe: saiba card completo, horário e onde assistir
Brasileiro Anderson Silva enfrenta outro ex-campeão do UFC
O lendário lutador Anderson Silva volta à ação nesta sexta-feira, no ringue de boxe, e enfrenta outro ex-campeão do UFC, Tyron Woodley, nas preliminares do último grande evento de esportes de combate de 2025. A Netflix, em associação com a Most Valuable Promotions, promove um inusitado encontro entre o youtuber/lutador Jake Paul e o ex-campeão unificado do peso pesado Anthony Joshua.
Anderson Silva iniciou sua trajetória no boxe de vez, em 2021, mesmo tendo duas lutas em 1998 e 2005. Diante do filho do ex-campeão mundial Julio Cesar Chavez, Chavez Jr, ''Spider'' teve uma grande atuação e reiniciou sua paixão pelo boxe. O brasileiro também enfrentou e venceu Tito Ortiz e esbarrou em Jake Paul, sendo derrotado na decisão.
No meio do ano passado, Anderson fez uma luta de exibição com Chael Sonnen no Spaten Fight Night e agora retorna ao ringue profissional aos 50 anos. Lenda do UFC, ele terá pela frente outro ex-campeão da organização, Tyron Woodley.
Ao contrário de Silva, ''The Realest'' só tem duas lutas no boxe profissional, ambas derrotas para Jake Paul.
Paul e Joshua: inusitado duelo de boxe depois de Anderson Silva
Na luta principal da noite, Paul, que é o denominador comum entre Anderson Silva e Woodley, terá o maior desafio da meteórica carreira no boxe: ele enfrenta simplesmente um dos melhores pesos pesados de sua geração.
Anthony Joshua iniciou sua carreira no boxe amador alcançando a medalha de ouro olímpica em Londres-2012 e depois trilhou um brilhante caminho no profissional. Com vitórias diante de Wladimir Klitschko, Joseph Parker, Andy Ruiz Jr e até o ex-campeão do UFC Francis Ngannou, ''AJ'' é o grande favorito.
O estrelado evento de boxe, que, além de Anderson Silva, ainda conta com a estreia profissional de outro brasileiro, o olímpico Keno Marley, será transmitido ao vivo pelo YouTube da Netlflix (card preliminar) e pelo serviço de streaming da Netflix (card principal). Veja todos os detalhes abaixo.
FICHA TÉCNICA
Jake Paul x Anthony Joshua
📆 Data: 19 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h45 (preliminares) e 22h (card principal)
🌍 Local: em Miami, nos Estados Unidos
📺 Onde assistir: YouTube (card preliminar) e Netflix (card principal)
Card Principal (22h, somente na Netflix)
Peso pesado, 8 rounds
Jake Paul (12-1, 7 KOs) x Anthony Joshua (28-4, 25 KOs)
Luta peso leve junior - unificação dos cinturões Ring/IBF/WBA/WBO, 12 rounds
Alycia Baumgardner (16-1, 7 KOs) x Leila Beaudoin (13-1, 2 KOs)
Luta peso cruzador, 6 rounds
Anderson Silva (3-2, 2 KOs no boxe, 34-11 no MMA)s x Tyron Woodley (0-2 no boxe, 19-7-1 no MMA)
Luta peso leve Jr, 6 rounds
Jahmal Harvey (1-0, 1 KO) x Kevin Cervantes (5-0, 5 KOs)
Card Preliminar (18h45, no YouTube da Netflix)
Luta pelo título indiscutível do peso galo, 10 rounds
Cherneka Johnson, (18-2, 8 KOs) x Amanda Galle (12-0-1, 1 KO)
Luta pelo cinturão peso leve WBC, 10 rounds
(C) Caroline Dubois (11-0-1, 5 KOs) x Camilla Panatta (8-2-1, 1 KO)
Luta pelo cinturão peso palha WBC, 10 rounds
(C) Yokasta Valle (33-3, 10 KOs) x Yadira Bustillos (11-1, 2 KOs)
Luta peso meio-médio, 8 rounds
Avious Griffin (17-1, 16 KOs) x Justin Cardona (10-1, 5 KOs)
Luta peso cruzador, 4 rounds
Keno Marley (estreia profissional) x Diarra Davis Jr (2-1, 1 KO)
