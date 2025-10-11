Acompanhe AO VIVO: UFC Rio com Charles Do Bronx em ação

O UFC faz seu esperado retorno ao Rio de Janeiro neste sábado e promove a estreia de Charles Do Bronx na Cidade Maravilhosa. O 13º UFC Rio trará o ex-campeão e ídolo do MMA brasileiro na luta principal, e ele busca importante vitória diante do polonês Mateusz Gamrot.

Além de Charles do Bronx, uma legião de brasileiros estará em ação. Destaque para o ex-campeão peso mosca, Deiveson Figueiredo, que busca se reinserir na conversa pelo cinturão dos galos com vitória sobre Montel Jackson. Lendária lutadora de jiu-jitsu, Bia Mesquita busca uma estreia vitoriosa no UFC diante da russa Irina Alekseeva e duas promessas do peso pesado, Vitor Petrino e Jhonata Diniz, têm duros desafios, e pegam Thomas Peteresen e Mario Pinto, respectivamente. ATUALIZAÇÃO: primeira luta do card em andamento - Saimon Oliveira x Luan Lacerda!

Confira: Charles Do Bronx busca mudança de patamar com vitória no UFC Rio

ORDEM DAS LUTAS DO UFC RIO: Charles Do Bronx x Gamrot

1 - Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira

2 - Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

3 - Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

4 - Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva

5 - Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

6 - Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

7 - Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

8 - Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

9 - Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

10 - Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez

11 - Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

12 - Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot

FICHA TÉCNICA

Data: 11 de outubro de 2025

Horário: A partir de 17h (horário de Brasília)

Local: Farmasi Arena, Rio de Janeiro, BRA

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet