Ex-campeão do UFC e um dos maiores lutadores de MMA da história, Anderson Silva nunca escondeu sua paixão pelo boxe. E, desde que deixou as artes marciais mistas após o fim de seu contrato com o Ultimate, o ''Spider'' tem vivido seu sonho de brilhar na nobre arte. Até agora foram cinco lutas, com vitórias sobre Tito Ortiz e Julio Cesar Chavez Jr, além de exibições diante de Chael Sonnen e Bruno Azeredo - seu único revés veio por decisão contra Jake Paul.

continua após a publicidade

Nesta sexta-feira, 19 de dezembro, o brasileiro enfrenta Tyron Woodley em duelo de peso cruzador (195 lbs ou 88,4kg) no undercard de Paul x Joshua, evento que passará ao vivo na Netflix mundialmente.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Durante entrevista coletiva antes do duelo com Woodley, Anderson declarou seu amor ao boxe e disse que segue com a gana de lutar mesmo após completar 50 anos por paixão pelo esporte.

continua após a publicidade

— Minha motivação é o amor e a paixão que tenho pelo esporte. Estou vendo daqui do palco o meu grande ídolo. Lembro que via Roy Jones Jr. lutando, eu pensava que queria me tornar um campeão assim como ele. E hoje estou aqui para mostrar meu respeito ao esporte do boxe. É sobre paixão, sobre amor. Se você tem um emprego ou uma carreira, não importa, mas se você tem paixão por aquilo que faz, você se sente incrível. Estou muito feliz por estar aqui — comentou o brasileiro.

Anderson Silva preparado para seguir no boxe

Anderson Silva pega Tyron Woodley (Divulgação/Netflix)

Posteriormente à encarada com Tyron Woodley, o brasileiro relatou que se sente preparado para enfrentar outro ex-campeão do UFC, mas admitiu nervosismo.

continua após a publicidade

— Acho que se você não sentir as borboletas no estômago está na hora de parar. Eu sinto nervosismo isso a todo tempo. Quando eu olhei nos olhos de Woodley, eu percebi um recado: ''A guerra está chegando''. Ele ainda tem aquele brilho. Quando você assina para a luta, tem que se preparar para tudo e eu estou preparado — comentou Silva, em entrevista ao canal de YouTube ''The Schmo''.