Nas preliminares de Jake Paul x Anthony Joshua, Tyron Woodley terá uma oportunidade de ouro: enfrentará simplesmente o ex-campeão peso médio do UFC Anderson Silva em duelo de boxe. Woodley substitui Chris Weidman, que sofreu uma lesão e era a primeira opção da Netflix e do MVP, organizadores do evento, para enfrentar ''Spider''. O duelo acontece nesta sexta-feira, dia 19 de dezembro, e terá transmissão mundial da Netflix.

Campeão meio-médio do UFC, Woodley teve um fim de carreira melancólico no MMA, sofrendo quatro derrotas seguidas, incluindo uma para o brasileiro Vicente Luque. Desde então, ele chegou a concentrar suas energias no rap, mas acabou voltando para os esportes de combate, perdendo duas vezes para Jake Paul no boxe.

Agora, porém, Woodley se diz mais focado do que nunca para retomar as glórias do passado e buscará usar Anderson como ''escada'' para virar uma lenda.

— Ele é uma lenda e eu estou perseguindo o status de lenda. Se eu puder vencer Anderson Silva, acho que isso me coloca como lenda do esporte. Quando as pessoas falavam sobre lutas pelo legado eu sempre pensei em Georges St. Pierre (ex-campeão da categoria de Woodley no UFC). Nunca passou pela minha cabeça sequer desafiar Anderson. Eu realmente pensei em mudar de categoria no UFC e subir para os médios (divisão que o ''Spider'' consagrou). Conversei com Michael Bisping (ex-lutador e comentarista do UFC) e com Dana White (CEO do UFC). Esse era o meu plano — comentou Woodley, em entrevista ao site MMA Fighting, garantindo que o duelo com Anderson será a melhor luta da noite.

— Eu nunca pensei em Anderson porque estava preocupado com outros caras, essa luta veio do nada. Acho que os fãs vão olhar para isso e pensar: ''cara, eu não sabia que precisava ver essa luta''. Eu sinto que essa será a luta da noite.

Anderson Silva e ex-UFC não são principal atração no boxe

Jake Paul enfrenta Joshua no boxe (Foto: Reprodução Instagram Jake Paul)

Além de Anderson Silva x Tyron Woodley, o boxe mundial estará de olho no evento desta sexta-feira, chamado de ''Judgement Day'', ou ''Dia do Julgamento''. Na luta principal da noite, o ex-campeão mundial unificado do peso pesado e medalhista olímpico de ouro Anthony Joshua enfrenta o youtuber/boxeador Jake Paul.

Paul, que conseguiu sua fama inicial como influenciador e depois virou lutador de boxe, se contabilizou por enfrentar lutadores de MMA no boxe. Na única vez que enfrentou um boxeador de alto nível no profissional, acabou derrotado por Tommy Fury.

Um dos maiores pesos pesados dos últimos anos, Joshua parece em declínio após a derrota por nocaute para Daniel Dubois, mas permanece como total e absoluto favorito, pela diferença de tamanho, envergadura, peso e experiência.