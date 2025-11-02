Após UFC Vegas, Charles do Bronx projeta revanche contra Max Holloway

O brasileiro Charles "do Bronx" Oliveira não lutou no UFC 110 em Las Vegas, no último sábado (1), mas marcou presença no evento, acompanhando os companheiros de equipe Norma Dumont e Allan "Puro Osso". Após o card, o atleta projetou um reencontro com Max Holloway no octógono, com quem lutou em 2015.

Os dois já manifestaram o interesse no reencontro, dez anos após a primeira luta, no Canadá. Na ocasião, o combate foi encerrado quando Charles sentiu uma lesão no pescoço, fato que foi ironizado e questionado por Holloway.

— É um cara que eu respeito demais, na minha última luta com ele, todo mundo sabe que eu tive uma lesão. Ele fala que não, mas eu tive uma lesão, então com certeza seria um bom reencontro. Eu quero lutar o quanto antes, todo mundo fala na Casa Branca, por que não? O Max também quer lutar o quanto antes, então vamos conversar com o UFC, entender o time deles e ver o que vai ser bom pros dois - declarou do Bronx, em entrevista ao canal UFC Brasil.

Ansioso para voltar ao octógono, o ex-campeão peso-leve (70kg), o brasileiro destacou a importância da revanche no caminho em busca de um título, após o nocaute para Ilia Topuria na disputa do cinturão dos leves, em junho deste ano.

— Eu quero muito lutar pelo título então, como falei antes do Rio, tem que ser conta os caras que vão me levar ao título - projetou.

Charles do Bronx e Allan Puro Osso, do UFC, em treino na Chute Boxe (Foto: Reprodução/Instagram: @allanpuroosso)

Do Bronx no corner

Mesmo sem lutar no UFC Las Vegas, Charles do Bronx teve papel importante no corner do brasileiro Allan Puro Osso, que finalizou o norte-americano Cordy Durden e conquistou sua quarta vitória seguida. Do Bronx também acompanhou de perto a vitória de Norma Durmont sobre Ketlen Vieira no card preliminar do evento. Os três são companheiros da equipe "Chute Boxe Diego Lima".

— Cheguei essa semana em Las Vegas e o Diego falou pra mim "vai descansar". Sempre que eu tô aqui eu gosto de conversar com o UFC, quero entender as coisas, mas dessa vez de verdade eu vim por causa da Norma e do Allan - finalizou.

