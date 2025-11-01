Norma Dumont derrota Ketlen Vieira no UFC Vegas 110

Norma Dumont derrota Ketlen Vieira por decisão, no Card Preliminar do UFC Vegas 110. O evento acontece neste sábado (01), no Apex, em Las Vegas (EUA). Na luta do peso galo, a "Fenômeno" garantiu a vitória em luta equilibrada.

Como foi a luta entre Norma Dumont e Ketlen Vieira no UFC Vegas 110?

Primeiro Round: No início da luta, as oponentes começaram cautelosas, preferindo observar mais do que atacar. Norma acertou chutes baixos e conseguiu se manter afastada para evitar golpes da adversária. Entretanto, faltando dois minutos para o fim, Ketlen consegue a queda, derruba Dumont de bruços e encaixa o enforcamento. A mineira é dominada, mas dificulta o aperfeiçoamento golpe da adversária e consegue levar o round até o fim.

Segundo Round: Norma inicia mais agressiva e tenta encaixar chutes por fora. Ketlen responde com alguns diretos, tenta queda, mas Dumont se defende. Ela não desiste e, no próximo instante, acerta o golpe, levando a oponente ao chão. A mineira fica com a guarda fechada, mas tem dificuldade em se soltar da posição imposta pela adversária, que termina o round na vantagem.

Terceiro Round: Ketlen não dá tempo para Norma no início do round e leva a luta para as grades. As duas ficam no agarre, Vieira acerta joelhadas, mas Dumont consegue se soltar. A mineira acerta socos na linha da cintura e finta os golpes da adversária. No fim da luta, a mineira garante maior número de golpes e vence por decisão.

UFC Vegas 110: Comparativo Norma Dumont x Ketlen Vieira

Norma Dumont

Apelido: The Immortal

Cartel no MMA: 12-2

Idade: 35 anos

Cidade: Belo Horizonte, MG

Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)

Ranking: 4º colocação

Altura: 170.18 cm

Peso: 61.68 KG

Envergadura: 170.18 cm

Alcance das pernas: 97.79 cm

Ketlen Vieira

Apelido: Fenômeno

Cartel no MMA: 15-4

Idade: 34 anos

Cidade: Manaus, AM

Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)

Ranking: 3º colocado

Altura: 172.72 cm

Peso: 66.21 KG

Envergadura: 172.72 cm

Alcance das pernas: 100.33 cm

Não demorou para Valter Walker confirmar a vitória no UFC 321, neste sábado (25), contra o inglês Louie Sutherland. Embora tenha feito apenas pouco mais de um minuto de combate, o brasileiro sofreu com um forte chute do adversário e fraturou a perna esquerda. A lesão foi compartilhada pelo peso-pesado através das redes sociais.

Walker não planejava divulgar a gravidade dos ferimentos sofridos na luta contra o inglês. Segundo a publicação, o lutador explicou que está com fortes dores na perna e revelou que ficará de cinco a seis semanas em recuperação. Além disso, expôs uma foto do raio-X da fratura; veja abaixo.

— Eu ia manter segredo, rapaziada. Se viram a live hoje, eu estava de mau humor, pois a perna está doendo demais, mas pediram para revelar. Então, está aí: cinco a seis semanas de recuperação pesada. A primeira semana é a mais difícil, mas, pra falar a verdade, está valendo a pena (risos). Uma vida que vale a pena ser vivida — escreveu Walker.

No combate do UFC 321, o resultado positivo não demorou para acontecer para Walker — e a "treta" enfim veio. Ainda na primeira metade do assalto inicial, Sutherland encaixou bons golpes e manteve o duelo em pé, no boxe.

A oportunidade perfeita chegou com quatro minutos para o fim do round, e o brasileiro aproveitou para levar o adversário ao chão. A partir daí, a promessa não demorou a se concretizar: vitória de Valter Walker por finalização de calcanhar.