O Brasil terá um representante de peso do card principal do UFC Vegas 110: Allan "Puro Osso" Nascimento. Neste sábado (1º), o brasileiro fará sua segunda luta na temporada de 2025 e busca a quarta vitória consecutiva no Ultimate. Antes de voltar ao octógono, em entrevista exclusiva ao Lance!, o peso-mosca comentou sobre o período difícil que enfrentou por causa de lesões.

— Infelizmente, machucados fazem parte da vida de um atleta de MMA. A gente treina muito forte, então pode acabar se lesionando. Eu acabei passando por um momento de algumas lesões devido a essa intensidade de treino. Já são anos nessa carreira e passei por uma cirurgia no joelho — contou Allan.

Os problemas de saúde enfrentados por Puro Osso atrasaram seu retorno ao UFC. Nesse período, o brasileiro contou com quatro lutas canceladas entre janeiro de 2023, quando venceu Carlos Hernandez, e maio de 2025. Na última data, uma vitória sobre o compatriota Jafel Filho quase foi comprometida pelo excesso de peso do atleta.

— Quando voltei, talvez esses dois anos e meio afastados realmente tenham feito com que eu tivesse uma leve quebra na questão de bater o peso. É muito tempo sem bater o peso com seu corpo trabalhando no limite.

O momento, porém, é positivo na carreira de Allan dentro do ringue do UFC, confirmado com a vitória sobre o "Pastor" por decisão unânime neste ano. Com isso em mente, em conversa com o Lance!, Puro Osso revelou seus planos para o futuro na organização.

— O objetivo de todo atleta da UFC… Não vou falar todo atleta, porque tem uns que querem ficar só na rebarba. Como eu falei, eu represento uma escola muito grande, que é a Chute Boxe. A gente quer os maiores lugares, então chegar no ranking realmente é uma coisa que eu quero muito. Acredito que dependendo da boa luta que eu fizer, eu possa pular para o ranking. Essa é a ideia realmente: top-15, depois top-10. E, assim, buscando espaço para uma disputa de cinturão. O atleta de MMA do UFC que não pensa em cinturão é um atleta frustrado — disse Puro Osso.

Com 1,73 metros de altura, Allan acredita que esse fator possa ser um diferencial para a disputa pelo cinturão dos moscas. Para efeito de comparação, o campeão da divisão é o brasileiro Alexandre Pantoja, que mede 1,65 m, mesma estatura do próximo desafiante, Joshua Van.

De volta ao octógono pela segunda vez em 2025, neste sábado (1º), Puro Osso chega com três vitórias consecutivas no UFC. O brasileiro busca a entrada para o ranking dos moscas, enquanto o norte-americano Cody Durden espera superar o ano sem vitórias – a última foi em setembro de 2024.

Veja outras respostas de Allan Puro Osso, brasileiro no UFC Vegas 110

Como foi lidar com derrota na estreia do UFC?

— A minha estreia em Abu Dhabi foi uma grande luta. Fui muito bem elogiado, mas eu acho que é isso. Algumas derrotas vêm para a gente aprender um pouco mais. A gente tirar alguns ensinamentos, e foi o que eu tirei. Acho que eu consegui aplicar muita coisa que eu aprendi na minha derrota na estreia e trabalhar um pouco melhor o meu gameplay. O meu jogo. No MMA completo. Depois, fiz duas vitórias consecutivas e acredito que muito pelos ensinamentos depois da derrota.

História de Allan com a Chute Boxe Diego Lima

— É uma caminhada e muita história. Mas é realmente isso: a Chute Boxe faz parte da minha vida. Hoje eu sou o atleta mais antigo da academia lutando em atividade – estou lá desde 2007. O Diego foi um cara que eu conheci através de amigos em comum, que me levaram para treinar na academia dele. Ele foi o cara que me ensinou a dar o primeiro jab, o primeiro chute.

Tudo que eu conheci na luta foi devido a ele. Então vamos quase 20 anos aí, de trajetórias e histórias.

Ele sempre esteve com todas as minhas lutas e olha que estou indo para a 27ª luta, de eu não me engano. É um cara que faz parte do meu dia a dia. É uma academia que eu amo e represento com todas as minhas forças e vontades. E vou assim até o final.

A diferença da Chute Boxe para outras academias

— Acho que essa é a grande diferença da Chute Boxe: a energia lá de dentro. A união da galera e ter todo mundo se ajudando e querendo o bem. Ninguém querendo o lugar do outro, como acontece em outras academias. Lá a gente quer brilhar mais que todo mundo. E a gente sabe que a gente representa uma grande estrela, que é a Chute Boxe. Ela é muito maior do que todos os atletas que estão lá. Ela é mundial. Então eu fico muito feliz de estar representando. Como eu falei, a gente é uma família. Andamos pra frente num "time" gigantesco. E isso que é o diferente da academia. Esse é o espírito.