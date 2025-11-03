Lutador é dispensado pelo UFC após possível esquema de apostas

Uma controversa no UFC Vegas 110, neste sábado (1º), gerou grandes consequências para além do octógono. Após a derrota significativa para o Yadier del Valle, Isaac Dulgarian foi dispensado do elenco pelo Ultimate. O motivo seria um suposto envolvimento com apostas, o que é proibido por contrato na organização, segundo o jornalista Ariel Helwani.

O lutador norte-americano chegava para o confronto com pleno favoritismo sobre o adversário, mas as "odds" mudaram poucas horas antes do início da luta. Com a movimentação repentina, inclusive, duas casas de apostas decidiram devolver o dinheiro dos clientes que perderam com a derrota de Dulgarian.

A suspeita surgiu, então, com o aumento consideravelmente de apostas para finalização no primeiro round – o exato resultado do duelo. Ademais, o histórico de Isaac também entrou para a equação. O norte-americano era atleta do técnico James Krause, banido do UFC por participação em um escândalo de apostas em 2022.

Tradução: "Isaac Dulgarian, que foi finalizado por Yadier del Valle na noite passada, foi dispensado pelo UFC, segundo fontes. A dispensa foi anunciada hoje. O motivo oficial foi atribuído à derrota de ontem à noite, porém, a luta foi alvo de controvérsia depois que uma grande quantidade de apostas começou a ser feita na derrota de Dulgarian, um dos favoritos, no primeiro round, o que de fato aconteceu."

A atuação de Dulgarian no ringue, durante o UFC Vegas 110, recebeu fortes críticas antes mesmo da possível manipulação de resultados. No pós-luta do norte-americano, o comentarista Michael Chiesa definiu o desempenho como "um lixo completo". Além de afirmar que o compatriota "não deveria estar no UFC" pela maneira como parecia não se esforçar para defender o mata-leão.

Mesmo com as probabilidades a seu favor, Isaac não desafiou Dell Valle durante a luta, principalmente quando a disputa foi ao chão. O cubano conseguiu a queda na primeira tentativa e logo conseguiu pegar as coisas do adversário.