imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Lutadores palpitam sobre chances de Jake Paul contra Joshua no boxe: 'Não dá'

Norte-americano vai enfrentar ex-campeão mundial peso pesado

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
16:40
Jake Paul enfrenta Joshua no boxe (Foto: Reprodução Instagram Jake Paul)
Jake Paul enfrenta Joshua no boxe (Foto: Reprodução Instagram Jake Paul)
Jake Paul enfrentará Anthony Joshua em uma luta de boxe nesta sexta-feira.
Atletas de boxe e MMA duvidam das chances de Paul contra o britânico.
Paddy Pimblett e Chael Sonnen criticaram a possibilidade de Paul vencer.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O youtuber/lutador Jake Paul terá a oportunidade de chocar o mundo ao enfrentar o ex-campeão unificado mundial de boxe Anthony Joshua nesta sexta-feira. Porém, atletas do boxe e do MMA não creem que o norte-americano sequer terá chances contra o britânico, que tem vantagem em experiência, títulos e tamanho (tanto altura quanto peso e envergadura).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Paddy Pimblett, que é britânico assim como Joshua, não acreditou que Jake Paul aceitou a luta e disse estar torcendo para ''AJ'' ''acabar'' com o norte-americano. Pimblett já treinou com Anthony e os dois são amigos e revelou sua torcida pelo compatriota em seu Instagram.

— Não acredito como essa luta foi feita. Como esse idiota acha que pode tentar ganhar do Anthony Joshua? Olha a diferença de tamanho. Nós queremos ver o Joshua acabar com ele, e acho que posso ajudar com a diferença de envergadura do garotinho - brincou o britânico, que enfrenta Justin Gaethje no UFC 324, pelo cinturão interino peso leve no fim de janeiro do ano que vem.

continua após a publicidade

'Jake Paul não ganha no boxe nem com pá'

Paul tentará fazer história contra Joshua (Foto: Julio Aguilar / AFP)
Paul tentará fazer história contra Joshua (Foto: Julio Aguilar / AFP)

Ex-desafiante de Anderson Silva e um dos principais analistas de MMA e esportes de combate, Chael Sonnen tem opinião parecida com a de Pimblett. Segundo o norte-americano, a própria ideia de Jake Paul ter a chance de acertar um golpe certeiro é ridícula.

— No boxe criou-se essa noção de que existe a chance do soco. Todo mundo fala e nós, como fãs de luta, crescemos com essa noção de que todo mundo tem a chance de acertar um golpe, mesmo com o outro lado sendo muito favorito. Isso não é verdade, não é real. Isso aconteceu uma vez na história do boxe, com Mike Tyson e Buster Douglas. Não há verdade nisso, é o que um idiota diria. Jake Paul pode lutar com uma pá que ele não vai conseguir fazer com que a pá chegue à cabeça de Joshua — exaltou Sonnen em seu canal no YouTube. 

continua após a publicidade

Outro ex-lutador do UFC, Matt Brown foi outro que riu da noção de que Jake Paul tem alguma chance contra Anthony Joshua. O norte-americano, inclusive, disse que qualquer atleta de esportes de combate que dá qualquer chance a Paul na luta desta sexta-feira é um ''idiota''. Porém, Brown admitiu ter respeito pelo compatriota durante seu podcast, hospedado pelo site MMA Fighting.

— Temos que respeitar o fato de ele estar entrando lá e lutando contra Anthony Joshua. Isso quer dizer que ele tem alguma chance? Não. Eu tenho uma chance melhor de conseguir um encontro com a atriz Scarlett Johansson. Não deve acontecer (...) eu penso assim. Se você acha que Jake Paul vai ganhar? Ok, então você é um idiota.

