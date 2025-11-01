Vitórias de brasileiros e nocautes: veja resultados do UFC 110 Vegas
Brasil sai com três vitórias
O UFC Fight Night 110 Vegas chegou ao fim e contou com a vitória de três brasileiros, sendo uma no card principal e duas nas preliminares. A noite foi finalizada com a vitória de Steve Garcia sobre David Onama por nocaute na luta principal.
No card principal, Allan "Puro Osso" Nascimento conquistou a sua quarta vitória seguida no UFC. O único brasileiro no principal derrotou Cody Durden por finalização no segundo round. No final do card preliminar, Kevin Christian foi vencido por Billy Elekana. O lutador brasileiro foi golpeado e derrubado por Elekana, depois, sofreu um mata-leão que o apagou.
A primeira vitória brasileira no card preliminar foi com Talita Alencar, que derrotou a também brasileira Ariane Carnelossi por finalização. Ela garantiu a vitória no terceiro round, quando encaixou um estrangulamento perfeito na adversária. Depois, Norma Dumont derrotou Ketlen Vieira por decisão.
Resultados do UFC Fight Night 110 Vegas
Card Principal
- Steve Garcia venceu David Onama por Nocaute/Nocaute Técnico
- Waldo Cortes Acosta venceu Ante Delija por Nocaute/Nocaute Técnico
- Jeremiah Wells venceu Themba Gorimbo por Decisão Unânime
- Yadiel Del Valle venceu Isaac Dulgarian por Finalização
- Charles Radtke venceu Daniel Frunza por Finalização
- Allan Nascimento venceu Cody Durden por Finalização
Preliminares
- Billy Elekana venceu Kevin Christian por Finalização
- Timmy Cuamba venceu Chanho Lee por Decisão Unânime
- Donte Johnson venceu Sedriques Dumas por Finalização
- Norma Dumont venceu Ketlen Vieira por Decisão Dividida
- Alice Ardelean venceu Montserrat Conejo Ruiz por Decisão Unânime
- Seokhyeon Ko venceu Philip Rowe por Decisão Unânime
- Talita Alencar venceu Ariane Carnelossi por Finalização
