menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Vitórias de brasileiros e nocautes: veja resultados do UFC 110 Vegas

Brasil sai com três vitórias

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 01/11/2025
23:15
Allan "Puro Osso" Nascimento venceu Cody Durden no card principal do UFC Vegas 110. (Foto: reprodução / Chris Unger / ZuffaLLC / UFC)
imagem cameraAllan "Puro Osso" Nascimento venceu Cody Durden no card principal do UFC Vegas 110. (Foto: reprodução / Chris Unger / ZuffaLLC / UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O UFC Fight Night 110 Vegas chegou ao fim e contou com a vitória de três brasileiros, sendo uma no card principal e duas nas preliminares. A noite foi finalizada com a vitória de Steve Garcia sobre David Onama por nocaute na luta principal.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ VÍDEO: brasileiro estreia com 'apagão' e derrota no UFC Vegas

No card principal, Allan "Puro Osso" Nascimento conquistou a sua quarta vitória seguida no UFC. O único brasileiro no principal derrotou Cody Durden por finalização no segundo round. No final do card preliminar, Kevin Christian foi vencido por Billy Elekana. O lutador brasileiro foi golpeado e derrubado por Elekana, depois, sofreu um mata-leão que o apagou.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A primeira vitória brasileira no card preliminar foi com Talita Alencar, que derrotou a também brasileira Ariane Carnelossi por finalização. Ela garantiu a vitória no terceiro round, quando encaixou um estrangulamento perfeito na adversária. Depois, Norma Dumont derrotou Ketlen Vieira por decisão.

continua após a publicidade
Norma Dumont venceu Ketlen Vieira no card preliminar do UFC Vegas 110 (Foto: Reprodução: Chris Unger / Zuffa LLC / UFC)
Norma Dumont venceu Ketlen Vieira no card preliminar do UFC Vegas 110 (Foto: Reprodução: Chris Unger / Zuffa LLC / UFC)

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Resultados do UFC Fight Night 110 Vegas

Card Principal

  • Steve Garcia venceu David Onama por Nocaute/Nocaute Técnico
  • Waldo Cortes Acosta venceu Ante Delija por Nocaute/Nocaute Técnico
  • Jeremiah Wells venceu Themba Gorimbo por Decisão Unânime
  • Yadiel Del Valle venceu Isaac Dulgarian por Finalização
  • Charles Radtke venceu Daniel Frunza por Finalização
  • Allan Nascimento venceu Cody Durden por Finalização

Preliminares

  • Billy Elekana venceu Kevin Christian por Finalização
  • Timmy Cuamba venceu Chanho Lee por Decisão Unânime
  • Donte Johnson venceu Sedriques Dumas por Finalização
  • Norma Dumont venceu Ketlen Vieira por Decisão Dividida
  • Alice Ardelean venceu Montserrat Conejo Ruiz por Decisão Unânime
  • Seokhyeon Ko venceu Philip Rowe por Decisão Unânime
  • Talita Alencar venceu Ariane Carnelossi por Finalização

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias