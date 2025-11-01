O UFC Fight Night 110 Vegas chegou ao fim e contou com a vitória de três brasileiros, sendo uma no card principal e duas nas preliminares. A noite foi finalizada com a vitória de Steve Garcia sobre David Onama por nocaute na luta principal.

No card principal, Allan "Puro Osso" Nascimento conquistou a sua quarta vitória seguida no UFC. O único brasileiro no principal derrotou Cody Durden por finalização no segundo round. No final do card preliminar, Kevin Christian foi vencido por Billy Elekana. O lutador brasileiro foi golpeado e derrubado por Elekana, depois, sofreu um mata-leão que o apagou.

A primeira vitória brasileira no card preliminar foi com Talita Alencar, que derrotou a também brasileira Ariane Carnelossi por finalização. Ela garantiu a vitória no terceiro round, quando encaixou um estrangulamento perfeito na adversária. Depois, Norma Dumont derrotou Ketlen Vieira por decisão.

Norma Dumont venceu Ketlen Vieira no card preliminar do UFC Vegas 110 (Foto: Reprodução: Chris Unger / Zuffa LLC / UFC)

Resultados do UFC Fight Night 110 Vegas

Card Principal

Steve Garcia venceu David Onama por Nocaute/Nocaute Técnico

Waldo Cortes Acosta venceu Ante Delija por Nocaute/Nocaute Técnico

Jeremiah Wells venceu Themba Gorimbo por Decisão Unânime

Yadiel Del Valle venceu Isaac Dulgarian por Finalização

Charles Radtke venceu Daniel Frunza por Finalização

Allan Nascimento venceu Cody Durden por Finalização

Preliminares