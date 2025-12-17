Ricardo Ramos foi removido do UFC após oito anos na organização.

O brasileiro Ricardo Ramos está fora do UFC, após oito anos lutando na organização. O nome do peso pena foi retirado do site oficial da companhia, mas não ficou claro se ''Carcacinha'' foi demitido ou se o contrato do brasileiro expirou e o UFC optou por não renovar seu vínculo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Além de Ricardo, outros cinco lutadores estão em situações semelhantes. Viacheslav Borshchev (Rússia), Lukasz Brzeski (Polônia), Marcin Prachnio (Polônia), Marek Bujlo (Polônia) e Yusaku Kinoshita (Japão) não estão mais listados como atletas do UFC no site oficial da organização - tradicionalmente um sinal de que o lutador foi desligado.

''Carcacinha'' deixa a maior organização de MMA do mundo após 15 lutas e um cartel com oito vitórias e sete derrotas. O brasileiro chegou a ter grandes momentos no octógono, ganhando bônus de performance por dois nocautes com socos giratórios, mas não resistiu à atual má fase.

continua após a publicidade

Ricardo vem de duas derrotas seguidas no peso pena e o último revés, que ocorreu no UFC Rio de outubro deste ano, foi seu último ato como lutador do Ultimate. Aos 30 anos, o paulista de Campinas perdeu quatro dos últimos cinco combates.

Carcacinha teve bons momentos no UFC (Foto: Reprodução Instagram RicardoRamosMMA)

''Carcacinha'': único da barca com recorde positivo no UFC

Mesmo fora do UFC, o brasileiro foi o lutador que teve mais sucesso no octógono dentre aqueles que saíram nesta última leva.

Os demais atletas tiveram todos carteis negativos em suas passagens pelo UFC. O russo Borshcev fecha sua participação com três vitórias, seis derrotas e um empate. Brzeski conseguiu apenas um triunfo e um total de seis reveses, enquanto Marcin Prachnio teve quatro vitórias e sete derrotas.

continua após a publicidade

Marek Bujlo só teve uma chance no UFC, perdendo para Denzel Freeman. Porém, esta foi considerada pela imprensa especializada como uma das piores lutas da história do UFC, mostrando que o polonês não tem nível para lutar na organização.

Finalmente, o japonês Kinoshita deixa o Ultimate sem nenhuma vitória - foram duas lutas e duas derrotas, para Billy Goff e Adam Fugitt.