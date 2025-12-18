Anderson Silva, Jake Paul e adversários batem peso para evento de boxe
Brasileiro Anderson Silva chegou mais leve que o adversário Tyron Woodle
- Matéria
- Mais Notícias
O último grande evento dos esportes de combate mundial em 2025 está oficializado, com Anderson Silva batendo o peso para seu duelo de peso cruzador no boxe. Além do lendário brasileiro, seu adversário Tyron Woodley também passou pelo teste de balança, assim como os dois atletas envolvidos na luta principal, que ocorrerá nesta sexta-feira, em Miami, nos Estados Unidos.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Pelo peso pesado, ex-algoz de Anderson Silva Jake Paul bateu 216 libras (97,9kg), enquanto seu adversário Anthony Joshua subiu na balança pesando 243 libras (110,2kg). A diferença de 12kg não é incomum na categoria mais nobre do boxe, porém a diferença de força e peso vem acompanhada da experiência de Joshua - o britânico foi campeão olímpico em 2012 e unificou os principais cinturões do peso pesado no boxe profissional.
Já Anderson Silva bateu o peso cruzador (200 libras ou 90,7kg) com tranquilidade, subindo na balança abaixo do limite, com 191,4 libras ou 86,8kg, poucos quilos acima do limite do peso médio do MMA, onde o ''Spider'' reinou por 10 anos. Curiosamente, Tyron Woodley, que foi campeão meio-médio do UFC (170 libras ou 77,1kg), subiu na balança mais pesado que o brasileiro, com 194 libras (ou 87,9kg).
Além de Anderson Silva, outro brasileiro luta boxe nesta sexta
O brasileiro Keno Marley, que representou seu país nas Olimpíadas de Tóquio e Paris, no ano passado e em 2021, fará sua estreia no boxe profissional também nesta sexta-feira, no mesmo card de Anderson Silva.
Keno luta quatro rounds contra Diarra Davis Jr no peso cruzador. O brazuca se pesou com 198,6 libras ou 90 quilos, enquanto seu adversário bateu 188,4 libras ou 85,4 quilos.
RESULTADOS DA PESAGEM
Card Principal
Peso pesado, 8 rounds
Jake Paul (12-1, 7 KOs), 216.6 lbs x Anthony Joshua (28-4, 25 KOs), 243.4 lbs
Luta peso leve junior - unificação dos cinturões Ring/IBF/WBA/WBO, 12 rounds
Alycia Baumgardner (16-1, 7 KOs), 129.2 lbs x Leila Beaudoin (13-1, 2 KOs), 130 lbs
Luta peso cruzador, 6 rounds
Anderson Silva (3-2, 2 KOs no boxe, 34-11 no MMA), 191.4 lbs x Tyron Woodley (0-2 no boxe, 19-7-1 no MMA), 194 lbs
Luta peso leve Jr, 6 rounds
Jahmal Harvey (1-0, 1 KO), 129.6 lbs x Kevin Cervantes (5-0, 5 KOs), 130 lbs
Card Preliminar
Luta pelo título indiscutível do peso galo, 10 rounds
Cherneka Johnson, (18-2, 8 KOs), 117 lbs x Amanda Galle (12-0-1, 1 KO), 117.4 lbs
Luta pelo cinturão peso leve WBC, 10 rounds
(C) Caroline Dubois (11-0-1, 5 KOs), 134.2 lbs x Camilla Panatta (8-2-1, 1 KO), 134.2 lbs
Luta pelo cinturão peso palha WBC, 10 rounds
(C) Yokasta Valle (33-3, 10 KOs), 104.8 lbs x Yadira Bustillos (11-1, 2 KOs), 104.6 lbs
Luta peso meio-médio, 8 rounds
Avious Griffin (17-1, 16 KOs), 146.4 lbs x Justin Cardona (10-1, 5 KOs), 145.6 lbs
Luta peso cruzador, 4 rounds
Keno Marley (estreia profissional), 198.6 lbs x Diarra Davis Jr (2-1, 1 KO), 188.4 lbs
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias