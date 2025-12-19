Boxe fecha ano dos esportes de combate com espetáculos de Anderson Silva e Jake Paul
Jake Paul e Anthony Joshua protagonizam o último evento de combate de 2025
A MVP e a Netflix organiza último grande evento dos esportes de combate mundial de 2025 nesta sexta-feira (19). A partir das 22h (de Brasília), a noite de boxe traz na luta principal o duelo entre Jake Paul e o pugilista Anthony Joshua. Pouco antes, os ex-campeões do UFC Anderson Silva e Tyron Woodley se enfrentam em um confronto de seis rounds.
Lenda do MMA, "Spider" não será o único brasileiro a subir no ringue durante o evento. Após representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio-2020 e Paris-2024, Keno Marley enfim faz sua estreia no boxe profissional no mesmo card do ex-campeão dos médios. Ele enfrentará Diarra Davis Jr em um duelo de quatro rounds.
Jake Paul x Anthony Joshua
Pelo peso pesado, Jake Paul volta aos ringues contra o britânico Anthony Joshua. A pesagem foi finalizada nesta quinta-feira (18), e a luta foi confirmada sem problemas apesar da diferença de 12 Kg entre os lutadores – o que não é incomum na categoria mais nobre do boxe.
De um lado, Paul segue com um cartel impressionante de 12 vitórias e apenas uma derrota. O influenciador, que conseguiu sua fama inicial na internet e depois virou lutador de boxe, se contabilizou por enfrentar lutadores de MMA no boxe. Na única vez que enfrentou um boxeador de alto nível no profissional, acabou derrotado por Tommy Fury.
Joshua, por sua vez, registra maior experiência no esporte, apesar de estar em certo declínio após a derrota por nocaute para Daniel Dubois. Apesar disso, permanece como total e absoluto favorito, pela diferença de tamanho, envergadura, peso e experiência. O pugilista foi campeão olímpico em 2012 e já unificou os principais cinturões do peso-pesado no boxe profissional.
Anderson Silva de volta aos ringues
Antes da luta principal, Tyron Woodley terá uma oportunidade de ouro: enfrentará simplesmente o ex-campeão peso-médio do UFC em duelo de boxe. Woodley substitui Chris Weidman, que sofreu uma lesão e era a primeira opção dos organizadores do evento para enfrentar ''Spider''.
Campeão meio-médio do UFC, Woodley teve um fim de carreira melancólico no MMA, sofrendo quatro derrotas seguidas, incluindo uma para o brasileiro Vicente Luque. Desde então, ele chegou a concentrar suas energias no rap, mas acabou voltando para os esportes de combate, perdendo duas vezes para Jake Paul no boxe.
Diferente do norte-americano, Anderson teve sucesso no início de sua carreira no boxe. Embora tenha sofrido com três derrotas antes de se despedir do UFC, o brasileiro anotou dois sucessos nos ringues. Até agora foram cinco lutas, com vitórias sobre Tito Ortiz e Julio Cesar Chavez Jr, além de exibições diante de Chael Sonnen e Bruno Azeredo - seu único revés veio por decisão contra Jake Paul.
FICHA TÉCNICA
Jake Paul x Anthony Joshua
📆 Data: 19 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 22h (horário de Brasília)
🌍 Local: em Miami, nos Estados Unidos
📺 Onde assistir: Netflix (todo o card)
Card Principal
Peso pesado, 8 rounds
Jake Paul (12-1, 7 KOs) x Anthony Joshua (28-4, 25 KOs)
Luta peso leve junior - unificação dos cinturões Ring/IBF/WBA/WBO, 12 rounds
Alycia Baumgardner (16-1, 7 KOs) x Leila Beaudoin (13-1, 2 KOs)
Luta peso cruzador, 6 rounds
Anderson Silva (3-2, 2 KOs no boxe, 34-11 no MMA)s x Tyron Woodley (0-2 no boxe, 19-7-1 no MMA)
Luta peso leve Jr, 6 rounds
Jahmal Harvey (1-0, 1 KO) x Kevin Cervantes (5-0, 5 KOs)
Card Preliminar
Luta pelo título indiscutível do peso galo, 10 rounds
Cherneka Johnson, (18-2, 8 KOs) x Amanda Galle (12-0-1, 1 KO)
Luta pelo cinturão peso leve WBC, 10 rounds
(C) Caroline Dubois (11-0-1, 5 KOs) x Camilla Panatta (8-2-1, 1 KO)
Luta pelo cinturão peso palha WBC, 10 rounds
(C) Yokasta Valle (33-3, 10 KOs) x Yadira Bustillos (11-1, 2 KOs)
Luta peso meio-médio, 8 rounds
Avious Griffin (17-1, 16 KOs) x Justin Cardona (10-1, 5 KOs)
Luta peso cruzador, 4 rounds
Keno Marley (estreia profissional) x Diarra Davis Jr (2-1, 1 KO)
