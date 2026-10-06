Com Alex Poatan, o Brasil já teve 21 campeões no UFC; relembre

O Brasil já teve 21 lutadores campeões no UFC, espalhados por praticamente todas as categorias da organização. De Royce Gracie, primeiro brasileiro a conquistar um título no Ultimate, a Alex Poatan, que entrou para a lista ao levantar cinturões em duas divisões, o país construiu uma longa história de conquistas no octógono. Relembre quem são todos os campeões brasileiros.

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Todos os campeões do Brasil no UFC

Peso-palha: Jéssica Andrade, Mackenzie Dern

Peso-mosca masculino: Deiveson Figueiredo, Alexandre Pantoja

Peso-mosca feminino: Natália Silva

Peso-galo masculino: Renan Barão

Peso-galo feminino: Amanda Nunes

Peso-pena masculino: José Aldo

Peso-pena feminino: Cris Cyborg, Amanda Nunes

Peso-leve: Rafael dos Anjos, Charles do Bronxs

Peso meio-médio: -

Peso-médio: Murilo Bustamante, Anderson Silva, Alex Poatan

Peso meio-pesado: Vitor Belfort, Lyoto Machida, Mauricio Shogun, Glover Teixeira, Alex Poatan

Peso-pesado: Rodrigo Minotauro (interino), Junior Cigano, Fabricio Werdum

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Apenas um cinturão está faltando

Agora, falta apenas um cinturão, no peso meio-médio, para que a nação verde-amarela registre pelo menos um campeão em todas as categorias do UFC. E a oportunidade pode estar mais próxima do que muitos fãs imaginam. Atual número 1 do ranking, abaixo apenas do campeão, Carlos Prates é o favorito para desafiar Islam Makhachev.

Com apenas uma derrota desde a estreia em 2024, Prates registra sete vitórias por nocaute no Ultimate, sendo todas premiadas como "Performance da Noite". Antes do revés para Ian Machado Garry, aliás, o brasileiro anotou 14 triunfos consecutivos pela via rápida – 11 nocautes e três finalizações. O sucesso dentro do octógono colocou "The Nightmare" em destaque na divisão, e a disputa pelo cinturão parece ser apenas uma questão de tempo.

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