Com Alex Poatan, o Brasil já teve 21 campeões no UFC; relembre
Apenas o cinturão dos meio-médios falta para o país completar a coleção
O Brasil já teve 21 lutadores campeões no UFC, espalhados por praticamente todas as categorias da organização. De Royce Gracie, primeiro brasileiro a conquistar um título no Ultimate, a Alex Poatan, que entrou para a lista ao levantar cinturões em duas divisões, o país construiu uma longa história de conquistas no octógono. Relembre quem são todos os campeões brasileiros.
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Todos os campeões do Brasil no UFC
Peso-palha: Jéssica Andrade, Mackenzie Dern
Peso-mosca masculino: Deiveson Figueiredo, Alexandre Pantoja
Peso-mosca feminino: Natália Silva
Peso-galo masculino: Renan Barão
Peso-galo feminino: Amanda Nunes
Peso-pena masculino: José Aldo
Peso-pena feminino: Cris Cyborg, Amanda Nunes
Peso-leve: Rafael dos Anjos, Charles do Bronxs
Peso meio-médio: -
Peso-médio: Murilo Bustamante, Anderson Silva, Alex Poatan
Peso meio-pesado: Vitor Belfort, Lyoto Machida, Mauricio Shogun, Glover Teixeira, Alex Poatan
Peso-pesado: Rodrigo Minotauro (interino), Junior Cigano, Fabricio Werdum
Apenas um cinturão está faltando
Agora, falta apenas um cinturão, no peso meio-médio, para que a nação verde-amarela registre pelo menos um campeão em todas as categorias do UFC. E a oportunidade pode estar mais próxima do que muitos fãs imaginam. Atual número 1 do ranking, abaixo apenas do campeão, Carlos Prates é o favorito para desafiar Islam Makhachev.
Com apenas uma derrota desde a estreia em 2024, Prates registra sete vitórias por nocaute no Ultimate, sendo todas premiadas como "Performance da Noite". Antes do revés para Ian Machado Garry, aliás, o brasileiro anotou 14 triunfos consecutivos pela via rápida – 11 nocautes e três finalizações. O sucesso dentro do octógono colocou "The Nightmare" em destaque na divisão, e a disputa pelo cinturão parece ser apenas uma questão de tempo.
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