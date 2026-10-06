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Com Alex Poatan, o Brasil já teve 21 campeões no UFC; relembre

Apenas o cinturão dos meio-médios falta para o país completar a coleção

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 14:09
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Alex Poatan &#8211; cinturão meio-pesados
Alex Poatan posa com o cinturão dos meio-pesados do UFC (Foto: Reprodução/Instagram @UFC)

O Brasil já teve 21 lutadores campeões no UFC, espalhados por praticamente todas as categorias da organização. De Royce Gracie, primeiro brasileiro a conquistar um título no Ultimate, a Alex Poatan, que entrou para a lista ao levantar cinturões em duas divisões, o país construiu uma longa história de conquistas no octógono. Relembre quem são todos os campeões brasileiros.

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Todos os campeões do Brasil no UFC

Peso-palha: Jéssica Andrade, Mackenzie Dern
Peso-mosca masculino: Deiveson Figueiredo, Alexandre Pantoja
Peso-mosca feminino: Natália Silva
Peso-galo masculino: Renan Barão
Peso-galo feminino: Amanda Nunes
Peso-pena masculino: José Aldo
Peso-pena feminino: Cris Cyborg, Amanda Nunes
Peso-leve: Rafael dos Anjos, Charles do Bronxs
Peso meio-médio: -
Peso-médio: Murilo Bustamante, Anderson Silva, Alex Poatan
Peso meio-pesado: Vitor Belfort, Lyoto Machida, Mauricio Shogun, Glover Teixeira, Alex Poatan
Peso-pesado: Rodrigo Minotauro (interino), Junior Cigano, Fabricio Werdum

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Apenas um cinturão está faltando

Agora, falta apenas um cinturão, no peso meio-médio, para que a nação verde-amarela registre pelo menos um campeão em todas as categorias do UFC. E a oportunidade pode estar mais próxima do que muitos fãs imaginam. Atual número 1 do ranking, abaixo apenas do campeão, Carlos Prates é o favorito para desafiar Islam Makhachev.

Com apenas uma derrota desde a estreia em 2024, Prates registra sete vitórias por nocaute no Ultimate, sendo todas premiadas como "Performance da Noite". Antes do revés para Ian Machado Garry, aliás, o brasileiro anotou 14 triunfos consecutivos pela via rápida – 11 nocautes e três finalizações. O sucesso dentro do octógono colocou "The Nightmare" em destaque na divisão, e a disputa pelo cinturão parece ser apenas uma questão de tempo.

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Carlos Prates derrotou Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Ed Mulholland/Zuffa LLC/UFC)
Carlos Prates derrotou Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Ed Mulholland/Zuffa LLC/UFC)
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