Uma nova luta foi adicionada ao card do UFC Freedom, nome oficial do evento histórico na Casa Branca, neste sábado (11). Dessa vez, o pedido veio de Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, e confirmação veio logo em seguida através de Dana White. O card completo, então, passa a ter sete combates que acontecerão no dia 14 de junho.

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A negociação começou e terminou durante o UFC 327, que aconteceu em Miami, nos Estados Unidos. Trump estava presente no evento quando questionou White sobre a ausência de Derrick Lewis no card da Casa Branca. Na sequência, o dirigente providenciou imediatamente a participação do atleta.

— Há cerca de uma hora, o presidente se inclinou para mim e disse: "por que Derrick Lewis não está no card da Casa Branca?", e eu respondi: "só um segundo, senhor presidente". Saí dali, liguei para Lewis e perguntei se ele gostaria de lutar, e ele respondeu: "claro que sim" — revelou Dana White.

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Embora o presidente do UFC tenha atendido ao pedido de Trump, ainda não havia um adversário definido para enfrentar Lewis. O cenário mudou, porém, após a vitória de Josh Hokit sobre Curtis Blaydes, então número 5 do ranking dos pesos-pesados, no evento deste sábado (11).

— Depois vem o Hokit, bate o número 5 do mundo, e o Joe Rogan me pergunta se ainda há espaço no card da Casa Branca. Voltei a falar com ele, e a luta entre Hokit e Derrick Lewis foi adicionada ao card. O presidente Trump montou metade da luta, Joe Rogan a outra metade. Foi incrível como tudo aconteceu de forma orgânica — completou.

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Resto do card segue sem mudanças

Após meses de campanha por parte dos lutadores, os fãs do UFC alimentavam a expectativa de ver o duelo entre Alex Poatan e Jon Jones no card da Casa Branca. A decisão final da organização, porém, deixou a lenda norte-americana de fora. Ainda assim, garantiu a presença do brasileiro, que agora busca conquistar seu terceiro cinturão no Ultimate.

Em destaque, a luta principal terá o retorno de Ilia Topuria ao octógono mais famoso do mundo. O georgiano busca fazer sua primeira defesa do peso-leve contra Justin Gaethje, que derrotou Paddy Pimblett pelo cinturão interino da divisão no início de 2026.

Card completo do UFC Casa Branca

Cinturão do peso-leve (até 70,3 Kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje

Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 Kg): Alex Poatan x Ciryl Gane

Peso-galo (até 61,2 Kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi

Peso-leve (até 70,3 Kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler

Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus

Peso-pena (até 65,7 Kg): Diego Lopes x Steve Garcia

Card do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/UFC)

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