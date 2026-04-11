Brasileiros batem mesmos pesos de adversários e confirmam lutas no UFC 327

Borrachinha e mais três brasileiros lutam neste sábado (11), em Miami

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 11/04/2026
11:12
Paulo Costa, o 'Borrachinha', na pesagem do UFC 327 (Foto: Reprodução/UFC)
Os quatro brasileiros escalados para o UFC 327 confirmaram suas respectivas lutas em Miami, nos Estados Unidos, ao passarem ilesos pela balança durante a pesagem cerimonial, nesta sexta-feira (10). Apenas um dos 24 lutadores do card cometeu infração.

Ex-desafiante ao título peso-médio (84 kg) Paulo Costa, o 'Borrachinha', cravou 93 kg e participa neste sábado (11) da divisão dos meio-pesados. O oponente será o russo Azamat Murzakanov, que atingiu a mesma marca do lutador mineiro. Ainda nesta categoria, Johnny Walker também conseguiu os mesmos 93 kg do americano Dominick Reyes, seu rival.

Quem passou, em teoria, por um corte de peso menos drástico foi Vicente Luque, ex-meio-médio (77 kg) que agora compete na categoria dos médios (84 kg). Ele bateu 83,9 kg e confirmou seu combate contra Kelvin Gastelum, dos Estados Unidos, que atingiu o mesmo peso. Já o peso-pena (66 kg) Patrício Pitbull marcou 65,7 kg, peso idêntico ao do americano Aaron Pico.

Chris Padilla excedeu o limite da categoria peso-leve (70,3 kg) em cerca de 900 gramas e foi multado em 20% da sua bolsa. A luta contra MarQuel Medeiros segue conforme programada.

'Borrachinha' encara Murzakanov durante pesagem do UFC 327 (Foto: Reprodução/UFC)

Luta principal do UFC 327

'Borrachinha' encara Murzakanov durante pesagem do UFC 327 (Foto: Reprodução/UFC)

Competidores do cinturão meio-pesado, Jiri Procházka e Carlos Ulberg não aparecem na primeira leva da pesagem oficial do UFC 327. Apesar do suspense, os lutadores passaram tranquilamente pela balança. O lutador tcheco obteve 92 kg, cerca de 900 gramas a menos que o limite determinado para as disputas de título na categoria, enquanto o neozelandês marcou 92,5 kg.

Pesagem oficial do UFC 327

  • Charles Radtke (77,1 kg) vs Francisco Prado (77,1 kg)
  • Jiri Prochazka (92 kg) vs Carlos Ulberg (92,5 kg)
  • Azamat Murzakanov (93 kg) vs Paulo Borrachinha (93 kg)
  • Curtis Blaydes (118,3 kg) vs Josh Hokit (105,6 kg)
  • Dominick Reyes (93 kg) vs Johnny Walker (93 kg)
  • Cub Swanson (66,2 kg) vs Nate Landwehr (65,7 kg)
  • Patrício Pitbull (65,7 kg) vs Aaron Pico (65,7 kg)
  1. Kevin Holland (77,5 kg) vs Randy Brown (77,5 kg)
  • Mateusz Gamrot (70,7 kg) vs Esteban Ribovics (70,3 kg)
  • Tatiana Suarez (52,6 kg) vs Loopy Godinez (52,6 kg)
  • Chris Padilla (71,6 kg)* vs MarQuel Mederos (70,3 kg)
  • Kelvin Gastelum (83,9 kg) vs Vicente Luque (83,9 kg)

*Excedeu o peso estabelecido para a categoria

