Lutas

Trump se encanta com Borrachinha do UFC: 'Bonito demais'

O lutador brasileiro venceu sua luta no UFC 327, em Miami

Igor Barreto
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/04/2026
11:13
Atualizado há 3 minutos
Trump e Borrachinha conversam durante o UFC 327
Na noite deste sábado (11), Donald Trump, protagonizou uma interação inusitada com o lutador de MMA, Paulo Costa, conhecido como Borrachinha. O presidente dos Estados Unidos fez questão de dar os parabéns pela vitória do brasileiro contra Azamat Murzakanov, pela categoria meio-pesados (até 93 kg), no UFC 327, disputado em Miami. No entanto, a conversa acabou fugindo do esporte acabou em elogios físicos!

— Você é um cara lindo. Ótima luta — disse o presidente norte-americano.

O brasileiro levou o elogio na brincadeira e decidiu pedir dicas de uma outra possível profissão, fora do octógno.

— Que tipo de modelagem eu deveria fazer depois que parar de lutar? — questionou o lutador.

— Você poderia ser um modelo. Você é muito bonito. Você é bonito demais para ser um lutador. Você é um grande lutador — respondeu Trump.

Ficha de Paulo Borrachinha

Nome: Paulo Costa
Apelido: Borrachinha
Cartel: 16-4
Idade: 34 anos
Natural de: Belo Horizonte, MG
Altura: 1,85 m
Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 Kg)
Ranking: 14ª colocação (peso-médio)

Borrachinha vence no UFC 327 (Carmen Mandato / Getty Images via AFP)

A noite do UFC

Na luta co-principal Paulo Borrachinha venceu Azamat Murzakanov por nocaute técnico a 1m23s do 3° round. No principal embate da noite, Carlos Ulberg levou a melhor contra Jiri Prochazka e conquistou o cinturão dos meio-pesados, que pertencia a Alex Poatan. A vitória foi confirmada por nocaute técnico ainda no primeiro round.

Além de Borrachinha, outros três brasileiros lutaram na noite do UFC 327. Vicente Luque venceu o norte-americano, Kelvin Gastelum por finalização (triângulo de mão) aos 4m08s do 1° round. Patricio Pitbull foi derrotado pelo também norte-americano, Aaron Pico por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28). Johnny Walker também perdeu sua luta, mas por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28), contra outro estadunidense Dominick Reyes.

