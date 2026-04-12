Carlos Ulberg conquista cinturão de Alex Poatan no UFC 327; veja resultados
No card completo, dois dos três brasileiros saíram com a vitória no sábado (11)
O Ultimate retornou com o UFC 327, quarto evento numerado de 2026, neste sábado (7). Na luta principal, Carlos Ulberg levou a melhor contra Jiri Prochazka e conquistou o cinturão dos meio-pesados, que pertencia a Alex Poatan. A vitória foi confirmada por nocaute técnico ainda no primeiro round. Na luta co-principal, o brasileiro Paulo Borrachinha terminou com seu braço levantado.
Relacionadas
12. Carlos Ulberg venceu Jiri Prochazka por nocaute técnico aos 3m45s do 1° round
11. Paulo Borrachinha venceu Azamat Murzakanov por nocaute técnico a 1m23s do 3° round
10. Josh Hokit venceu Curtis Blaydes por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
9. Dominick Reyes venceu Johnny Walker por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)
8. Cub Swanson venceu Nate Landwehr por nocaute técnico aos 4m06s do 1° round
7. Aaron Pico venceu Patricio Pitbull por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)
6. Kevin Holland venceu Randy Brown por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
5. Mateusz Gamrot venceu Esteban Ribovics por finalização (triângulo) aos 4m19s do 2° round
4. Tatiana Suarez venceu Loopy Godinez por finalização (mata-leão) aos 2m29s do 2° round
3. Chris Padilla venceu MarQuel Mederos por decisão majoritária (29-27, 29-27, 28-28)
2. Vicente Luque venceu Kelvin Gastelum por finalização (triângulo de mão) aos 4m08s do 1° round
1. Charles Radtke venceu Francisco Prado por decisão unânime (30-26, 30-26, 30-26)
FICHA TÉCNICA
UFC 327
📆 Data: 11 de abril de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h30 (horário de Brasília)
🌍 Local: em Miami (EUA)
Card completo do UFC 327
Card Principal
Cinturão peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jiri Prochazka x Carlos Ulberg
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Azamat Murzakanov x Paulo Borrachinha
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Curtis Blaydes x Josh Hokit
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Dominick Reyes x Johnny Walker
Peso-pena (até 65,7 Kg): Cub Swanson x Nate Landwehr
Card Preliminar
Peso-pena (até 65,7 Kg): Patricio Pitbull x Aaron Pico
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Kevin Holland x Randy Brown
Peso-leve (até 70,3 Kg): Mateusz Gamrot x Esteban Ribovics
Peso-palha (até 52,1 Kg): Tatiana Suarez x Loopy Godinez
Peso-leve (até 70,3 Kg): Chris Padilla x MarQuel Mederos
Peso-médio (até 83,9 Kg): Kelvin Gastelum x Vicente Luque
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Charles Radtke x Francisco Prado
