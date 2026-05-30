AO VIVO: Com Deiveson Figueiredo, acompanhe o UFC Macau

Ao todo, cinco brasileiros entrarão no octógono
Neste sábado (30), acontece o UFC Macau na Galaxy Arena. O Fight Night será encabeçado pelo brasileiro Deiveson Figueiredo, que enfrenta o chinês Song Yadong. Além dele, o Brasil terá ainda outros quatro representantes em ação. O card preliminar tem início às 5h (de Brasília), e o principal está programado para as 8h (de Brasília). Acompanhe em tempo real no Lance!
Acompanhe o card preliminar do UFC Macau
*EM ATUALIZAÇÃO
- Evento programado para começar às 5h (de Brasília)
FICHA TÉCNICA
UFC Macau
📆 Data: 30 de maio de 2026
⏰ Horário: A partir das 5h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Galaxy Arena, Macau
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 8 horas
Peso-galo (até 61,2 kg): Song Yadong x Deiveson Figueiredo
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Zhang Mingyang x Alonzo Menifield
Peso-pesado (até 120,2 kg): Sergei Pavlovich x Tallison Teixeira
Peso-galo (até 61,2 kg): Kai Asakura x Cameron Smotherman
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Muslim Salikhov x Jake Matthews
Peso-mosca (até 56,7 kg): Alex Perez x Sumudaerji
Card Preliminar - 5 horas
Peso-médio (até 83,9 kg): Yi Sak Lee x Luis Felipe Dias
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Ding Meng x José Henrique
Peso-galo (até 61,2 kg): Aoriqileng x Cody Haddon
Peso-galo (até 61,2 kg): Rei Tsuruya x Jesus Aguilar
Peso-palha (até 52,1 kg): Angela Hill x Jingnan Xiong
Peso-pena (até 57,1 kg): Zhu Kangjie x Ramon Taveras
Peso-palha (até 52,1 kg): Loma Lookboonmee x Jaqueline Amorim
