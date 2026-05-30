menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Após golpe baixo, lutador vomita e encerra duelo do UFC Macau

Estadunidense Alex Perez levou um chute baixo do chinês Sumudaerji

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 30/05/2026
09:19
Favorite o Lance! no Google
Duelo do UFC Macau é encerrado sem vencedor após lutador vomitar (Foto: Reprodução/ UFC)
imagem cameraDuelo do UFC Macau é encerrado sem vencedor após lutador vomitar (Foto: Reprodução/ UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Uma cena inusitada tomou conta do UFC Macau, disputado neste sábado (30), na Galaxy Arena. Na primeira luta do card principal do evento, pelo peso-mosca, o estadunidense Alex Perez levou um chute ilegal do chinês Sumudaerji e vomitou dentro de um balde no octógono.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ AO VIVO: Com Deiveson Figueiredo, acompanhe o UFC Macau

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A situação aconteceu no início do segundo round do duelo. Perez sofreu um golpe abaixo da cintura e passou mal. Ele pediu e logo foi levado um balde ao octógono, onde o lutador vomitou. Perez tentou se recuperar, mas não conseguiu. Após cinco minutos de combate paralisado, o máximo de tempo permitido, a luta foi encerrada pelo mediador e terminou sem resultado.

Confira os resultados do card preliminar do UFC Macau

  • Jaqueline Amorim (BRA) venceu Loma Lookboonmee (TAI) por finalização no primeiro round
  • Rodrigo Vera (PER) venceu Zhu Kangjie (CHN) por nocaute no primeiro round
  • Rei Tsuruya (JAP) venceu Jesus Aguilar (EUA) por finalização no primeiro round
  • Cody Haddon (AUS) venceu Aoriqileng (CHN) por nocaute no segundo round
  • José Henrique (BRA) venceu Ding Meng (CHN) por decisão dividida
  • Luis Felipe Dias (BRA) venceu Yi Sak Lee (COR) por nocaute no primeiro round

FICHA TÉCNICA
UFC Macau

📆 Data: 30 de maio de 2026
⏰ Horário: A partir das 5h (horário de Brasília)
🌍 Local: Galaxy Arena, Macau
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

continua após a publicidade
Deiveson Figueiredo em pesagem do UFC Macau (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
Deiveson Figueiredo em pesagem do UFC Macau (Foto: Reprodução/ Instagram)

Card Principal - 8 horas

Peso-galo (até 61,2 kg): Song Yadong x Deiveson Figueiredo
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Zhang Mingyang x Alonzo Menifield
Peso-pesado (até 120,2 kg): Sergei Pavlovich x Tallison Teixeira
Peso-galo (até 61,2 kg): Kai Asakura x Cameron Smotherman
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jake Matthews x Carlston Harris
Peso-mosca (até 56,7 kg): Alex Perez x Sumudaerji

🥊 Aposte no seu lutador favorito do UFC Macau
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias