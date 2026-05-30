Após golpe baixo, lutador vomita e encerra duelo do UFC Macau
Estadunidense Alex Perez levou um chute baixo do chinês Sumudaerji
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Uma cena inusitada tomou conta do UFC Macau, disputado neste sábado (30), na Galaxy Arena. Na primeira luta do card principal do evento, pelo peso-mosca, o estadunidense Alex Perez levou um chute ilegal do chinês Sumudaerji e vomitou dentro de um balde no octógono.
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A situação aconteceu no início do segundo round do duelo. Perez sofreu um golpe abaixo da cintura e passou mal. Ele pediu e logo foi levado um balde ao octógono, onde o lutador vomitou. Perez tentou se recuperar, mas não conseguiu. Após cinco minutos de combate paralisado, o máximo de tempo permitido, a luta foi encerrada pelo mediador e terminou sem resultado.
Dammm!!— Pelunaton (@pelunaton) May 30, 2026
Alex Perez recibe un golpe bajo y ha pedido el cubo para vomitar #UFCMacau #UFCHBOMax pic.twitter.com/ZAIorbvbJR
Confira os resultados do card preliminar do UFC Macau
- Jaqueline Amorim (BRA) venceu Loma Lookboonmee (TAI) por finalização no primeiro round
- Rodrigo Vera (PER) venceu Zhu Kangjie (CHN) por nocaute no primeiro round
- Rei Tsuruya (JAP) venceu Jesus Aguilar (EUA) por finalização no primeiro round
- Cody Haddon (AUS) venceu Aoriqileng (CHN) por nocaute no segundo round
- José Henrique (BRA) venceu Ding Meng (CHN) por decisão dividida
- Luis Felipe Dias (BRA) venceu Yi Sak Lee (COR) por nocaute no primeiro round
FICHA TÉCNICA
UFC Macau
📆 Data: 30 de maio de 2026
⏰ Horário: A partir das 5h (horário de Brasília)
🌍 Local: Galaxy Arena, Macau
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 8 horas
Peso-galo (até 61,2 kg): Song Yadong x Deiveson Figueiredo
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Zhang Mingyang x Alonzo Menifield
Peso-pesado (até 120,2 kg): Sergei Pavlovich x Tallison Teixeira
Peso-galo (até 61,2 kg): Kai Asakura x Cameron Smotherman
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jake Matthews x Carlston Harris
Peso-mosca (até 56,7 kg): Alex Perez x Sumudaerji
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