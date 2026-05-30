Após golpe baixo, lutador vomita e encerra duelo do UFC Macau

Uma cena inusitada tomou conta do UFC Macau, disputado neste sábado (30), na Galaxy Arena. Na primeira luta do card principal do evento, pelo peso-mosca, o estadunidense Alex Perez levou um chute ilegal do chinês Sumudaerji e vomitou dentro de um balde no octógono.

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A situação aconteceu no início do segundo round do duelo. Perez sofreu um golpe abaixo da cintura e passou mal. Ele pediu e logo foi levado um balde ao octógono, onde o lutador vomitou. Perez tentou se recuperar, mas não conseguiu. Após cinco minutos de combate paralisado, o máximo de tempo permitido, a luta foi encerrada pelo mediador e terminou sem resultado.

Dammm!!



Alex Perez recibe un golpe bajo y ha pedido el cubo para vomitar #UFCMacau #UFCHBOMax pic.twitter.com/ZAIorbvbJR — Pelunaton (@pelunaton) May 30, 2026

Confira os resultados do card preliminar do UFC Macau

Jaqueline Amorim (BRA) venceu Loma Lookboonmee (TAI) por finalização no primeiro round

Rodrigo Vera (PER) venceu Zhu Kangjie (CHN) por nocaute no primeiro round

Rei Tsuruya (JAP) venceu Jesus Aguilar (EUA) por finalização no primeiro round

Cody Haddon (AUS) venceu Aoriqileng (CHN) por nocaute no segundo round

José Henrique (BRA) venceu Ding Meng (CHN) por decisão dividida

Luis Felipe Dias (BRA) venceu Yi Sak Lee (COR) por nocaute no primeiro round

FICHA TÉCNICA

UFC Macau

📆 Data: 30 de maio de 2026

⏰ Horário: A partir das 5h (horário de Brasília)

🌍 Local: Galaxy Arena, Macau

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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Deiveson Figueiredo em pesagem do UFC Macau (Foto: Reprodução/ Instagram)

Card Principal - 8 horas

Peso-galo (até 61,2 kg): Song Yadong x Deiveson Figueiredo

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Zhang Mingyang x Alonzo Menifield

Peso-pesado (até 120,2 kg): Sergei Pavlovich x Tallison Teixeira

Peso-galo (até 61,2 kg): Kai Asakura x Cameron Smotherman

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jake Matthews x Carlston Harris

Peso-mosca (até 56,7 kg): Alex Perez x Sumudaerji

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