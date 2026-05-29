A pesagem oficial do UFC Macau validou todos os confrontos programados para este sábado (30) na Galaxy Arena, em Macau. O evento será encabeçado pelo brasileiro Deiveson Figueiredo, que, assim como o chinês Song Yadong, bateu o peso e confirmou a luta principal da noite. Além dele, o Brasil terá ainda outros quatro brazucas em ação.

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➡️ Ex-campeão do UFC, Deiveson Figueiredo precisa de vitória contra chinês

Todos os atletas escalados cumpriram com o compromisso da balança, confirmando a realização dos 13 combates. Entre os lutadores, Deiveson, Xicão, Luís Felipe Dias, José Souza e Jaqueline Amorim representam o Brasil no evento.

Figueiredo x Song: luta principal do UFC Macau

A luta principal coloca frente a frente dois atletas que seguem de olho no topo da divisão peso-galo. Atuando diante da torcida chinesa, Song Yadong tenta voltar ao caminho das vitórias após a derrota contra Sean O'Malley em janeiro de 2026. Aos 27 anos, o chinês se destaca na sexta posição do ranking e chega embalado pela experiência acumulada contra adversários de alto nível.

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Do outro lado estará Deiveson Figueiredo, ex-campeão dominante dos moscas e que rapidamente ganhou espaço entre os galos após a mudança de categoria. O brasileiro busca recuperação depois da derrota para Umar Nurmagomedov, mas segue como um dos nomes mais perigosos da divisão graças ao estilo imprevisível, à potência dos golpes e ao forte jogo de grappling. Uma vitória em Macau pode recolocá-lo definitivamente na rota de uma nova disputa de título no UFC.

Brasileiros em ação

Deiveson Figueiredo (61,4 kg) enfrenta Song Yadong (61,6 kg) no peso-galo;

enfrenta Song Yadong (61,6 kg) no peso-galo; Tallison Teixeira (113,4 kg) enfrenta Sergei Pavlovich (116,5 kg) no peso-pesado;

enfrenta Sergei Pavlovich (116,5 kg) no peso-pesado; Luis Felipe Dias (83,6 kg) enfrenta Yi Sak Lee (83,9 kg) no peso-médio;

enfrenta Yi Sak Lee (83,9 kg) no peso-médio; José Souza (77,3 kg) enfrenta Ding Meng (77,3 kg) no peso meio-médio;

enfrenta Ding Meng (77,3 kg) no peso meio-médio; Jaqueline Amorim (52,3 kg) enfrenta Loma Lookboonmee (52,1 kg) no peso-palha.

Veja os resultados completos da pesagem do UFC Macau

Card Principal - 8 horas

Peso-galo (até 61,2 kg): Song Yadong (61,6 kg) x Deiveson Figueiredo (61,4 kg)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Zhang Mingyang (92,9 kg) x Alonzo Menifield (93,4 kg).

Peso-pesado (até 120,2 kg): Sergei Pavlovich (116,5 kg) x Tallison Teixeira (113,4 kg)

Peso-galo (até 61,2 kg): Kai Asakura (61,4 kg) x Cameron Smotherman (61,4 kg)

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jake Matthews (77,1 kg) x Carlston Harris (77,3 kg)

Peso-mosca (até 56,7 kg): Alex Perez (56,9 kg) x Sumudaerji (57,1 kg)

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Card Preliminar - 5 horas

Peso-médio (até 83,9 kg): Yi Sak Lee (83,9 kg) x Luis Felipe Dias (83,6 kg)

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Ding Meng (77,3 kg) x José Souza (77,3 kg)

Peso-galo (até 61,2 kg): Aoriqileng (61,2 kg) x Cody Haddon (61,2 kg)

Peso-galo (até 61,2 kg): Rei Tsuruya (61,2 kg) x Luis Gurule (61,2 kg)

Peso-palha (até 52,1 kg): Angela Hill (52,1 kg) x Jingnan Xiong (52,3 kg)

Peso-pena (até 65,7 kg): Zhu Kangjie (65,7 kg) x Rodrigo Vera (65,7 kg)

Peso-palha (até 52,1 kg): Loma Lookboonmee (52,1 kg) x Jaqueline Amorim (52,3 kg)

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Card oficial do UFC Macau, com Song Yadong e Deiveson Figueiredo (Foto: Divulgação)

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