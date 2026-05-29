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Ex-campeão do UFC, Deiveson Figueiredo precisa de vitória contra chinês

Brasileiro enfrenta Song Yadong na luta principal do UFC Macau

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/05/2026
08:00
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Deiveson Figueiredo em pesagem do UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
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O Ultimate Fighting Championship (UFC) costuma ter pouca paciência com atletas em má fase – postura que ficou ainda mais evidente após a série de demissões promovida em 2026. É justamente esse cenário que cerca Deiveson Figueiredo antes do duelo contra chinês Song Yadong, neste sábado (30). Após uma sequência negativa, o brasileiro entra no octógono pressionado, mas ainda com a chance de mudar os rumos da própria trajetória no UFC.

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O sentimento de ser campeão mundial não é novidade para Deiveson. Com dois cinturões no peso-mosca, o lutador decidiu subir de categoria para tentar seu caminho a um novo título. Desde a mudança, no entanto, foram quatro vitórias e três derrotas – sendo essas três nas últimas quatro lutas.

Apesar da má fase, o "Deus da Guerra" está determinado a se consolidar na nova categoria com um objetivo ainda muito claro: ser duplo-campeão. A chance parecia ter surgido no último duelo contra o ex-desafiante Umar Nurmagomedov, mas os problemas começaram já na pesagem, quando o brasileiro ficou acima do limite dos galos (até 61,2 kg). Após 15 minutos, a vitória do russo foi decretada por decisão unânime.

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Deiveson não foi páreo para Umar no UFC 324 (Reprodução Instagram UFC Brasil)
Deiveson não foi páreo para Umar no UFC 324 (Reprodução Instagram UFC Brasil)

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Embora o momento não seja dos melhores, o paraense acredita que ainda tem chance no caminho até o campeão Petr Yan. Uma boa vitória contra Song, por exemplo, pode dar, mais uma vez, a oportunidade ao "Deus da Guerra" voltar a despontar no Top 5 do ranking do UFC.

— Eu quero vencê-lo e tomar o lugar dele no ranking. Não desisti do cinturão. Saí da minha zona de conforto justamente para buscar essa oportunidade. Voltar para Macau é especial para mim, e tenho certeza de que vou fazer um grande show e sair com a vitória — completou o brasileiro, em entrevista ao UFC.

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Atualmente, Deiveson Figueiredo ocupa a sétima colocação do ranking dos galos no UFC. O atual adversário do brasileiro, por sua vez, desponta em quinto, com o canadense Aiemann Zahabi entre eles. Em caso de vitória, a expectativa é que a organização de Dana White volte a colocá-lo entre os principais nomes na disputa pelo cinturão.

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