O fim da parceria entre Anderson Silva e o UFC voltou a ser abordado após seis anos. No início da semana, o presidente Dana White revelou que o brasileiro não ficou satisfeito quando foi recomendado a se aposentar. Como resposta, o ex-campeão dos médios chegou até a debochar do dirigente.

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A declaração do presidente do UFC ganhou notoriedade no mundo das lutas e repercutiu rápido nas redes sociais. Com isso, foi na seção de comentários da publicação do "Canal Punch" sobre o assunto que Anderson decidiu retrucar. Além da resposta, o brasileiro reagiu com uma sequência de emojis de risadas.

— O careca falando "M" já estou fora da organização há muitos anos, mas, pelo jeito, nem os atuais lutadores nem o careca conseguem esquecer os meus feitos. No fundo, o careca tá ligado que comigo não tinha mimimi, e geral entrava na porrada, e eu salvei o evento mais de uma vez. E só pra constar, o careca parece que não sabe contar — escreveu Anderson.

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A despedida de Anderson Silva do UFC

A última luta de Anderson Silva na organização aconteceu em outubro de 2020, quando foi derrotado por Uriah Hall. O revés marcou a terceira derrota consecutiva do brasileiro no Ultimate e encerrou oficialmente sua passagem pela companhia.

Na época, a saída do ex-campeão gerou críticas de fãs e da imprensa especializada pela ausência de homenagens mais expressivas por parte do UFC. Considerado um dos maiores nomes da história da organização, Silva teve uma das passagens mais dominantes já vistas na divisão dos médios.

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Desde então, o brasileiro passou a atuar no boxe e evitou associar sua imagem ao UFC. Em 2023, Anderson Silva foi introduzido ao Hall da Fama da companhia, mas não compareceu à cerimônia. Um de seus filhos representou o ex-lutador no evento, reforçando os rumores de desgaste na relação com a organização.

Anderson Silva venceu Tyron Woodley no boxe (Foto: Ed Mulholland/Getty Images for Netflix/AFP)

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