Lutas

Deiveson Figueiredo é derrotado por finalização na luta principal do UFC Macau

Song Yadong aplicou a guilhotina no brasileiro no final do segundo round

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 30/05/2026
11:14
Atualizado há 2 minutos
Deiveson Figueiredo é derrotado no UFC Macau (Foto: Reprodução/ UFC)
imagem cameraDeiveson Figueiredo é derrotado no UFC Macau (Foto: Reprodução/ UFC)
Neste sábado (30), Song Yadong venceu Deiveson Figueiredo na luta principal do UFC Macau, na Galaxy Arena. Na luta do peso-galo, o chinês se deu melhor ao achar o pescoço do brasileiro e aplicar a guilhotina no final do segundo round. Assim, encerrou o duelo por finalização. Essa foi a única vitória dos lutadores da casa no evento.

Como foi a luta entre Deiveson Figueiredo e Song Yadong?

Primeiro round

Após um início estudado, Song, com chutes, foi o primeiro a ir para cima do adversário. Ainda assim, o chinês seguiu controlando a distância. Deiveson, comedido, acertou um chute médio e um soco no meio do round, e a luta ficou mais movimentada. A 25 segundos do fim, Song escorregou em um chute alto e a batalha foi para o chão.

Segundo roud

No segundo round, os lutadores seguiram respeitando a distância e pensando muito nas ações. Deiveson novamente entrou com chutes médios. Após um deles, Song conseguiu segurar a perna do brasileiro, que foi capaz de se reestabilizar. O chinês cresceu na luta e passou a achar bons golpes. A 30 segundos do fim do assalto, Deiveson colocou o combate no chão, mas Song foi rápido e achou o pescoço do brasileiro, vencendo por finalização.

Confira os resultados do UFC Macau

Card principal

Peso-galo (até 61,2 kg): Song Yadong (CHN) venceu Deiveson Figueiredo por finalização
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Zhang Mingyang (CHN) x Alonzo Menifield (EUA) venceu Zhang Mingyang (CHN) por nocaute no primeiro round
Peso-pesado (até 120,2 kg): Sergei Pavlovich (RUS) venceu Tallison Teixeira (BRA) por nocaute no primeiro round
Peso-galo (até 61,2 kg): Kai Asakura (JAP) venceu Cameron Smotherman (EUA) por nocaute no primeiro round
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jake Matthews (AUS) venceu Carlston Harris (GUI) por decisão unânime
Peso-mosca (até 56,7 kg): Alex Perez (EUA) leva um chute baixo de Sumudaerji (CHN) e vomitou; luta foi finalizada sem resultado

Card preliminar

Peso-médio (até 83,9 kg): Luis Felipe Dias (BRA) venceu Yi Sak Lee (COR) por nocaute no primeiro round
Peso meio-médio (até 77,1 kg): José Henrique (BRA) venceu Ding Meng (CHN) por decisão dividida
Peso-galo (até 61,2 kg): Cody Haddon (AUS) venceu Aoriqileng (CHN) por nocaute no segundo round
Peso-galo (até 61,2 kg): Rei Tsuruya (JAP) venceu Jesus Aguilar (EUA) por finalização no primeiro round
Peso-palha (até 52,1 kg): Angela Hill (EUA) venceu Xiong Jingnan (CHN) por decisão unânime
Peso-pena (até 57,1 kg): Rodrigo Vera (PER) venceu Zhu Kangjie (CHN) por nocaute no primeiro round
Peso-palha (até 52,1 kg): Jaqueline Amorim (BRA) venceu Loma Lookboonmee (TAI) por finalização no primeiro round

Deiveson Figueiredo em pesagem do UFC Macau (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
Deiveson Figueiredo em pesagem do UFC Macau (Foto: Reprodução/ Instagram)

